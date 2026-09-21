Resmen duyurdular, tarihi de belli oldu: 12 bin 692 otobüste ücret alınmayacak

Milyonlarca kişinin ulaşım masrafını doğrudan etkileyecek yeni bir uygulama için tarih belli oldu. 2 Ekim’de başlayacak düzenlemeyle sadece kadınlar, belirlenen binlerce otobüste ücret ödemeden yolculuk yapabilecek.

TAM 12 BİN 692 OTOBÜS DAHİL EDİLDİ

Uygulama kapsamında toplam 18 bin 413 otobüsün 12 bin 692’si ücretsiz ulaşım sistemine dahil edilecek. Bu araçlar, yedi devlet ulaşım şirketinin işlettiği toplam filonun yüzde 69’unu oluşturacak.

Söz konusu otobüslerin her gün 165 bin 312 tek yön sefer gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu sayının, Hindistan'daki toplam planlı tek yön seferlerinin yüzde 85’ine karşılık geldiği öğrenildi.

HER GÜN YAKLAŞIK 8,4 MİLYON KADIN YARARLANACAK

DT Next ve India Today’in haberine göre, yeni uygulamadan her gün yaklaşık 8,4 milyon kadının yararlanması bekleniyor. Sistemle kadınların işe, okula, hastaneye ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

DAHA FAZLA OTOBÜS ÜCRETSİZ OLACAK

Mevcut uygulamada kadınlar belirli normal şehir ve kasaba otobüslerinde ücretsiz seyahat edebiliyor. Genişletilen sistemle birlikte Express, Limited Stop Service ve Deluxe otobüslerin yanı sıra 40 kilometreden uzun güzergahlarda çalışan bazı normal otobüsler de kapsama alınacak.

TARİHİ DE BELLİ OLDU: EKİM’DE BAŞLAYACAK

‘Vetri Payanam’ adı verilen genişletilmiş ücretsiz ulaşım uygulamasının 2 Ekim’de ülke genelinde başlaması planlanıyor. Elektronik bilet makinelerinin sisteme entegrasyonu tamamlanırken test ve doğrulama çalışmalarının 25 Eylül’e kadar bitirilmesi, 27 Eylül’de ise deneme seferlerinin yapılması planlanıyor.