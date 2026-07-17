Rastgele kurban seçti! Eve giren yabancı genç anneyi bebeğinin yanında öldürdü

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hayes bölgesinde yaşanan korkunç olay, ülkede infiale yol açtı. İddiaya göre 46 yaşındaki Daniel Sean James, 12 Temmuz sabahı siyah kıyafetler giyip elinde büyük bir bıçakla sokaklarda dolaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, önce yoldan geçen 20'li yaşlardaki bir erkeği sırtından bıçakladı.

Saldırgan daha sonra Uxbridge Road üzerindeki bir eve yöneldi. Kapıyı kırarak içeri giren James'in, yatak odasında eşi ve 3 aylık bebeğiyle uyuyan 24 yaşındaki Kirandeep Kaur'u göğsünden bıçakladığı öne sürüldü. Genç kadının çığlığıyla uyanan eşi, saldırganın odadan kaçtığını gördü.

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Evden mutfak bölümündeki pencereden atlayarak kaçmaya çalışan zanlı, düşüş sırasında iki ayağını da kırdı. Yaklaşık 10 metre kaçabildikten sonra yere yığılan James, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan Kirandeep Kaur ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KURBANLARINI TANIMIYORDU

Mahkemede açıklanan bilgilere göre hem hayatını kaybeden genç anne hem de sokakta bıçaklanan kişi zanlıyı tanımıyordu. Saldırının tamamen rastgele gerçekleştirildiği değerlendirilirken cinayet, kasten öldürmeye teşebbüs ve bıçak taşıma suçlamalarıyla yargılanan Daniel Sean James'in ön duruşmasının 1 Ekim'de, davasının ise gelecek yıl nisan ayında görülmesi planlanıyor.