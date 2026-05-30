'Radyasyon yayacak' korkusu: GKRY'de yeni İngiliz antenlerine tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yer alan İngiliz egemen üssü Akrotiri’ye (Ağrotur) 32 yeni askeri haberleşme anteni yerleştirilmesi planı, bölge halkı ve yerel yöneticiler tarafından radyasyon endişesiyle protesto ediliyor.

GKRY’de yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, İngiltere’nin Akrotiri üs bölgesine 32 yeni askeri haberleşme anteni kurma niyetini açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Üsse yakın konumdaki Rum yerleşim yeri Kourion’un Belediye Başkanı Pantelis Georgiou, karara karşı çıkarak, "Bölgeye anten yerleştirilmesinin kanser riskini artırdığına inanıyorum." açıklamasında bulundu. Bölge halkı da tesis edilecek yeni antenlerin çevreye radyasyon yayacağı gerekçesiyle projeye şiddetle karşı çıkıyor.

KONU AİHM’E TAŞINABİLİR

Konuyu sayfalarına taşıyan Fileleftheros gazetesi, bölge sakinlerinin tepkileri üzerine Kourion Belediyesinin harekete geçtiğini ve hukuki uzman görüşü alma yoluna başvurduğunu aktardı.

Haberde, Akrotiri egemen üssünde halihazırda çok sayıda anten bulunduğuna dikkat çekilerek, Kourion halkının gerekirse bu yeni projeyi durdurmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmaya hazırlandığı belirtildi.

KARAR İHA SALDIRISININ ARDINDAN GELDİ

Rum basınında yer alan diğer değerlendirmelerde, yeni askeri antenlerin kurulum kararı ile bölgedeki askeri hareketlilik arasında bağlantı kuruldu.

İngiltere’nin bu kararı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları ve İran’ın misilleme saldırıları süreci yaşanırken, Akrotiri üssünün 1 Mart tarihinde bir insansız hava aracı (İHA) ile vurulmasının ardından aldığı ifade edildi. (AA)