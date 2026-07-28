Radarla tarıyor, lazerle vuruyor: Saniyede 30 tane birden avlıyor

Çinli girişim Photon Matrix Lab tarafından geliştirilen ve sivrisinekleri lazerle avlayan Photon Matrix adlı cihaz kitlesel fonlama platformunda 2,7 milyon dolar toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Milyonlarca insanı tehdit eden hastalıklara karşı kimyasalsız çözüm sunmayı hedefleyen akıllı cihaz, saniyede 30 sivrisineği tespit edip yok edebiliyor.

50'DEN FAZLA ÜLKEDEN DESTEK YAĞDI

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Changzhou kentinde faaliyet gösteren girişim, yola çıkarken 20 bin dolarlık fonlanma hedefi koymuştu. Yayımlanan proje kısa sürede 50'den fazla ülkeden 4 binin üzerinde destekçiye ulaştı. Kampanya boyunca ön sipariş fiyatı 630 dolar olarak belirlenen taşınabilir cihaz, hedeflenen fonun katbekat üstüne çıktı.

3 MİLİSANİYEDE HEDEFİ VURUYOR

Cihazın üzerinde yer alan LiDAR modülü ve milimetre dalga radarı çevreyi sürekli tarıyor. Bilgisayarlı görü teknolojisi sayesinde havada uçan toz parçacıkları ile canlı böcekler anında ayırt ediliyor. Sistem, sivrisineğin konumunu ve uçuş yönünü sadece 3 milisaniyede hesaplayarak odaklanan lazer ışınını hedefe yönlendiriyor.

Projenin kurucusu Jim Wong, "Cihaz saniyede 1 metre hıza ulaşan ve 2 ila 20 milimetre boyutundaki sivrisinek, tatarcık ile meyve sineğini vurabiliyor" diyerek insan ve evcil hayvan güvenliğinin ön planda tutulduğunu vurguluyor.

CANLIYA ATEŞ ETMİYOR

Tasarımcılar, lazer sisteminin sadece böceklere odaklandığını ve insan ya da evcil hayvan algılandığında ateşleme yapmadığını belirtiyor. Temel model 3 metre menzil ve 90 derece tarama açısı sunarken, Pro modelin menzili 6 metreye kadar çıkıyor.

TESLİMAT TARİHİ AĞUSTOS 2026

Lazerle sivrisinek avlama fikri ilk kez 2007 yılında astrofizikçi Lowell Wood tarafından gündeme getirilmiş ancak seri üretime geçilememişti. 2023 yılında piyasaya sürülen benzer cihazlar ise sinekleri vurmak yerine sadece lazerle işaretlemekle yetiniyordu.

Indiegogo kitlesel fonlama platformu üzerinden rekor kıran Photon Matrix henüz bağımsız testlerden geçmedi. Sensör kalibrasyonu ve güvenlik sertifikasyon süreçleri nedeniyle seri üretimin Ağustos 2026 tarihine ertelendiği duyuruldu.