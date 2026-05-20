Putin ve Şi'den Trump'ı kızdıracak çıkış! "Yeni küresel dengeyi biz kuruyoruz"

Çin’de gerçekleştirilen kritik zirvede Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu. Putin "Rusya ile Çin, küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkıda bulunuyor" sözleriyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin artık sıradan bir diplomatik iş birliğinin ötesine geçtiğini ve çok katmanlı bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü söyledi.

Açıklamada "Bu, iki ülke arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliği için sağlam bir temel oluşturdu. Rusya-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullanan Putin, Moskova ile Pekin’in 25 yıl önce imzaladığı İyi Komşuluk ve Dostluk Anlaşması’nın bugün geldiği noktada belirleyici rol oynadığını belirterek, ikili ilişkilerin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirtti.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR

Ekonomik ilişkilerde dikkat çeken en önemli başlıklardan biri ticaret hacmindeki hızlı artış oldu. Putin, iki ülke arasındaki ticaretin 2025 yılı itibarıyla 240 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ayrıca ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanılması sayesinde, dış ekonomik baskılara karşı daha dirençli bir sistem kurulduğunu vurguladı.

Enerji alanı ise iş birliğinin en kritik ayaklarından biri olarak öne çıktı. Rusya’nın Çin’e petrol, doğalgaz, sıvılaştırılmış gaz ve kömür tedarikinde en büyük kaynaklardan biri olduğunu belirten Putin, bu akışın kesintisiz şekilde sürdürüleceğini söyledi. Ayrıca Rus devlet enerji şirketi Rosatom’un Çin’deki nükleer projelerde aktif rol oynadığı ve Tianwan ile Xudabao santrallerindeki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bilgisi paylaşıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELER

İki ülke yalnızca enerjiyle sınırlı kalmayan bir iş birliği ağı kurmuş durumda. Kritik madenler, yeşil teknoloji, kimya, biyoteknoloji, ilaç, uçak üretimi ve uzay araştırmaları gibi birçok stratejik sektörde ortak projeler yürütüldüğü açıklandı. Ulaşım ve lojistik alanında da özellikle demiryolu altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar dikkat çekti.

Turizmde ise vizesiz seyahat uygulamasının etkisiyle karşılıklı ziyaretlerde ciddi artış yaşandığı ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN "BAĞIMSIZ SİYASET" MESAJI

Küresel siyasete dair mesajlar da zirvenin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Putin, iki ülkenin bağımsız politika izlediğini, uluslararası sistemde dengeleyici bir rol üstlendiğini ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun korunmasından yana olduklarını söyledi.

İki devlet başkanı kabul ettikleri ortak bildiride, Rusya ve Çin'in uluslararası meselelere ilişkin ilkeli tutumlarının yer aldığını şu sözlerle ifade etti:

"Rusya ve Çin, bağımsız siyaset izliyor, stratejik ortaklık kapsamında hareket ediyor, uluslararası alanda önemli dengeleyici rol oynuyor. Barış ve refah için birlikte çalışıyoruz. Bu bağlamda, Moskova ve Pekin, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın korunmasından yana tavır sergiliyor."

Putin ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi platformlarda ortak hareket eden Moskova ve Pekin’in, küresel ve bölgesel sorunların çözümünde birlikte rol oynadığını vurgulayarak görüşmenin ikili ilişkileri daha da ileri taşıyacağına inandığını dile getirdi. (AA)