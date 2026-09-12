Putin resmen resti çekti! Avrupa asker gönderirse savaş başlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme planlarına ilişkin şimdiye kadarki en sert mesajlarından birini verdi. Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında konuşan Putin, Avrupa askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının Rusya ile doğrudan savaş anlamına geleceğini söyledi.

Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme ihtimalini tartıştığını belirterek, “Şu anda Ukrayna topraklarına nasıl asker göndereceklerini tartışıyorlar. Bu, Rusya’ya karşı savaş anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YI TEHDİT ETMİYORUZ"

Rus lider, Avrupa’nın Rusya’dan kaynaklanan bir tehdit nedeniyle hareket ettiği yönündeki söylemleri de reddetti. Putin, Moskova’nın Avrupa ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını ve böyle bir çatışmaya girmek için herhangi bir neden bulunmadığını savundu.

“Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve tehdit etmek gibi bir niyetimiz de yok. Neden edelim? Hiç kimse bizim Avrupa ile çatışmaya girmek için hiçbir nedenimizin olmadığını anlamıyor.” diyen Putin, Avrupalı liderlerin kendi toplumlarını Rusya kaynaklı olduğunu öne sürdükleri bir tehditle korkuttuğunu ileri sürdü.

"HAYALİ TEHDİT" ÇIKIŞI

Putin, Avrupa kamuoyunda Rusya'nın saldırganlık hazırlığında olduğu yönündeki değerlendirmelere de tepki gösterdi. Rus lider, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını “hayali bir Rusya tehdidiyle” korkuttuğunu savunarak, “Bu tehdit yok ve hiçbir zaman da olmadı.” mesajı verdi.

Moskova'nın açıklamaları, Avrupa ülkelerinin Ukrayna için olası bir ateşkes veya barış anlaşmasının ardından güvenlik garantileri oluşturma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Avrupa'da bazı ülkeler, olası bir anlaşmanın ardından Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtimalini daha önce de gündeme getirmişti. Ancak Rusya, Ukrayna topraklarında Batılı askerlerin bulunmasına uzun süredir karşı çıkıyor.

YİNE NATO'YU HEDEF ALDI

Rus lider konuşmasında Ukrayna'nın Batı ile yakınlaşmasını ve NATO üyeliği hedefini de savaşın temel nedenleri arasında gösterdi. Putin, 2014'teki “Onur Devrimi”ni “kanlı bir darbe” olarak nitelendirirken, sonrasında Ukrayna'nın NATO'ya doğru sürüklendiğini savundu.

Putin'in açıklamaları, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler sürerken Batılı ülkelerin güvenlik garantileri kapsamında atabileceği adımlara karşı kırmızı çizgisini bir kez daha ortaya koydu.

ÜÇLÜ MÜZAKERELER RAFA MI KALKTI?

Rus liderin mesajı aynı zamanda ABD ile Moskova arasındaki diplomatik temasların yeniden hareketlendiği bir döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, geçtiğimiz günlerde Moskova'da Putin ile üç saatten uzun süren görüşmeler gerçekleştirmişti. Kremlin görüşmeleri “son derece faydalı” olarak nitelendirmiş ancak bir anlaşmaya varıldığını açıklamamıştı.

MOSKOVA'NIN TAVRI NET

Putin'in son açıklaması ise olası bir barış anlaşmasının ardından Avrupa askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması konusunda Moskova'nın tavrının değişmediğini gösterdi. Avrupa'nın güvenlik garantileri kapsamında düşündüğü askeri seçenek ile Rusya'nın buna ilişkin “savaş” uyarısı arasındaki gerilim, Ukrayna'daki savaşın geleceğine ilişkin müzakerelerin en kritik başlıklarından biri olmaya devam ediyor.