Putin karşıtı eserleriyle tanınıyordu! Sürgündeki sanatçı silahlı saldırıda öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sanat eserleriyle ünlenen Rus sanatçı Semyon Skrepetsky, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Polonya'nın Belarus sınırına yakın Biała Podlaska kentinde meydana geldi. Yerel polis kaynaklarına göre, sokakta yürüyen sanatçıya yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, kısa mesafeden ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Ağır yaralanan sanatçıya sağlık ekipleri müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınırken saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. Yetkililerin, failin kimliğini gizlemek amacıyla kıyafet değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu belirtildi.

SÜRGÜN EDİLMİŞTİ

44 yaşındaki ve gerçek adı Robert Kuzovkov olan sürgündeki sanatçı Skrepetsky, Rusya’dan ayrıldıktan sonra Avrupa’da yaşamını sürdürüyordu. Sanatçı, eserlerinde sık sık Aleksandr Lukaşenko ve Ramzan Kadirov gibi isimleri de hedef alan politik içerikli işler üretiyordu.

Skrepetsky’nin ölümünden sadece birkaç gün önce Berlin’deki Rusya Büyükelçiliği önünde düzenlenen bir protestoya katıldığı ve burada Rus bayrağına yönelik eylemiyle dikkat çektiği de aktarıldı.

Saldırının arka planına ilişkin soruşturma sürerken, olayın siyasi bir suikast olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Polonya makamları tüm ihtimalleri değerlendiriyor.