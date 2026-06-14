Putin ile Trump arasında kritik görüşme: Doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Putin'in dış politika ve uluslararası ilişkilerden sorumlu başdanışmanı Yuri Uşakov; 55 dakika süren görüşmede tarafların İran ve Ukrayna meseleleri dahil olmak üzere çok sayıda konuyu ele aldığını belirtti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Putin, Trump'a, Kiev'in Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırı girişimlerinin savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Rus lider ayrıca Trump'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir görüşme istemesi halinde Moskova'ya gelmesi gerektiğini teyit etti.

ZİYARET KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

Putin ve Trump, ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yakın gelecekte Rusya'yı bir kez daha ziyaret etmesi konusunda da mutabık kaldı.

Rus lider ayrıca, Melania Trump'ın Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle yeniden bir araya gelmesindeki rolünü takdirle karşıladığını ifade etti.

Trump ise Putin'e, ABD ile İran arasındaki bir anlaşmanın yakın olduğunu ve 14 Haziran'da açıklanabileceğini söyledi.

PUTİN, TRUMP'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Trump'ın ayrıca Putin'e, pazar günü 80. doğum günü vesilesiyle kendisini arayan ilk yabancı lider olduğunu söylediği bildirildi.