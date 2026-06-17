Putin Bakan Fidan'ı kabul etti: Ankara-Moskova hattında kritik görüşme

Rusya'ya ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da kabul edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin ve Fidan arasındaki görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da katıldı.

PUTİN'DEN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE VURGU

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin başında söz alan Putin, Türkiye ile ilişkilere dair şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır. Bu, büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği yaklaşım sayesinde oldu. Erdoğan'a en güzel dileklerimiz iletmenizi istiyorum. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz."

FİDAN: "DENEYİMİNİZ SON DERECE ÖNEMLİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Putin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Fidan, görüşmede şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyiminiz son derece önemli. İstişare etmemiz gerek çok konu var."

(AA)