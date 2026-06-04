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Halk TV Dünya Prensese yazdığı kart pahalıya patladı! Kraliyet ailesine 2 yıl yaklaşamayacak

Prensese yazdığı kart pahalıya patladı! Kraliyet ailesine 2 yıl yaklaşamayacak

Avustralya’da görülen davada, Norveç Kraliyet Ailesi’nin genç üyesi Ingrid Alexandra’ya gönderilen “arkadaşlık kartı” sonrası 63 yaşındaki David James Cook'un prensesle ve ailesiyle her türlü temasını iki yıl boyunca yasakladı.

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Prensese yazdığı kart pahalıya patladı! Kraliyet ailesine 2 yıl yaklaşamayacak
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Avustralya’nın Sydney kentinde görülen davada mahkeme, Norveç Kraliyet Ailesi’nin veliaht hanedan üyelerinden Ingrid Alexandra için koruma amaçlı önemli bir karara imza attı.

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Yerel basında yer alan bilgilere göre olay, Cook’un prensesle kısa süreli bir karşılaşmanın ardından gönderdiği “arkadaşlık kartı” ile başladı. Söz konusu iletişimin ardından durumun güvenlik birimlerine taşındığı ve yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

"KÖTÜ NİYET TAŞIMIYOR" AÇIKLAMASI

Prensese yazdığı kart pahalıya patladı! Kraliyet ailesine 2 yıl yaklaşamayacak - Resim : 2

Mahkeme, Cook’un yalnızca prensesle değil, onun ailesiyle de doğrudan ya da dolaylı hiçbir iletişim kurmamasına hükmetti. Ayrıca sanığın, prensesin eğitim gördüğü üniversite kampüsüne yaklaşması da yasaklandı. Kararın, Ingrid Alexandra’nın Avustralya’daki eğitim süresi boyunca yaklaşık iki yıl geçerli olacağı açıklandı.

Sanık David James Cook ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, niyetinin tamamen “zararsız bir arkadaşlık girişimi” olduğunu savundu. Cook, prensesle bir etkinlikte karşılaştığını ve ardından kart gönderdiğini söyleyerek herhangi bir kötü niyet taşımadığını ifade etti.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Avustralya basınında yer alan değerlendirmelerde, kararın “koruyucu önleyici tedbir” kapsamında alındığı ve olası taciz, ısrarlı takip veya güvenlik risklerini engellemeyi hedeflediği aktarıldı. Yetkililer, özellikle kamuya mal olmuş kişilerin güvenliği söz konusu olduğunda bu tür yasakların sıkı şekilde uygulandığını vurguladı.

Norveç Kraliyet Ailesi’nde tahtın ikinci sırasında yer alan Ingrid Alexandra, eğitim süreci nedeniyle bir süredir Avustralya’da bulunuyor. Olay ise hem Avustralya hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırmış durumda.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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