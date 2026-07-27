Prematüre yavru için yaşamaz dediler: 7/24 ara vermeden onun için nöbet tutuyorlar

ABD'deki Tanganyika Yaban Hayatı Parkı'nda gebelik sırasında organları iflas eden annesinden acil sezaryenle çıkarılan prematüre zürafa yavrusu Milani, uzmanların tüm olumsuz öngörülerine rağmen yaşama tutundu.

ABD'nin Kansas eyaletinde bulunan Tanganyika Yaban Hayatı Parkı yetkilileri, organ yetmezliği yaşayan anne zürafa Virtue için zorunlu ameliyat kararı aldı. Anneden umut kesilmesi üzerine uygulanan terminal sezaryen operasyonuyla minik yavru dünyaya gözlerini açtı.

YENİDOĞAN UZMANLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Erken doğan ve ölüm tehlikesi atlatan yavrunun ilk nefesini alması tıp dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Tanganyika Yaban Hayatı Parkı tarafından yapılan resmi açıklamada imkansızın başarıldığı vurgulandı:

"Danıştığımız her zürafa yenidoğan uzmanı ve veteriner hekim, bu şekilde dünyaya getirilen prematüre bir zürafanın hayatta kaldığını daha önce hiç duymadıklarını söyledi. Ve yine de... O ilk nefesini aldı."

Normal şartlarda ayakta doğum yapan zürafaların yavruları yaklaşık 1,8 metreden düşerek ilk nefesini alıyor. Bu düşüşten mahrum kalan prematüre yavru için parkta 24 saat kesintisiz sürecek bir yaşam nöbeti başladı.

MİLİ'DEN GELEN PLAZMA NAKLİ KURTARDI

Annesini kaybettiği için hayati kolostrum sütünü alamayan minik yavruya acil müdahale yapıldı. Vücut sıcaklığı korunan ve oksijen verilen yavruya, sürüdeki Mili isimli zürafadan alınan plazma nakledildi. En az 2 görevlinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak başında nöbet tuttuğu yavru kısa sürede ayağa kalkmayı başardı.

Park Direktörü Matt Fouts, ekibin büyük mücadelesini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayvanlara sahip olmanın ve onlara bakmanın bir parçası da onları kaybetmektir, ancak aynı zamanda birini kurtarma fırsatı yakalamak çok nadir görülen bir durumdur. İnsanların imkansızı başarmak için bir araya geldiğini görmek inanılmaz. Ekibimiz ve danıştığımız tüm uzmanlar, 'Kaybetmeyi Reddet' temel değerimizi tamamen benimsediler; bu yavruya en iyi hayatta kalma şansını vermek için zamanlarını ve yeteneklerini ortaya koydular."

MUCİZE YAVRUYA ANLAMLI İSİM

Tıp literatürünü sarsan minik yavruya 25 Temmuz tarihinde Milani adı verildi. "Yeni doğum" anlamına gelen bu ismin, hayatını kurtaran plazmayı bağışlayan Mili anısına seçildiği bildirildi. Parktaki diğer zürafaların da küçük Milani'yi yalnız bırakmadığı öğrenildi.