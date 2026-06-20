Polonya’dan Zelenski’ye tarihi yaptırım! Devlet nişanı geri alındı

Polonya ile Ukrayna arasında son yılların en ciddi siyasi gerilimlerinden biri yaşanıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye üç yıl önce takdim edilen Beyaz Kartal Nişanı'nın iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada kararın gerekçelerini sıralayan Nawrocki, Ukrayna İsyan Ordusu'nun (UPA) Polonya toplumunda II. Dünya Savaşı döneminde sivillere yönelik katliamlarla özdeşleştirildiğini belirtti. Polonya'nın resmi tutumuna göre UPA'nın faaliyetleri yıllardır “soykırım” olarak değerlendiriliyor.

UYARI YAPILMIŞTI

Polonya Parlamentosu'nun 2016 yılında aldığı kararla UPA'nın Polonyalılara yönelik eylemlerinin soykırım olarak tanındığını hatırlatan Nawrocki, bu yaklaşımın 2025 yılında çıkarılan yeni düzenlemelerle de teyit edildiğini ifade etti. Polonyalı lider, söz konusu olaylarda yaklaşık 100 bin Polonya vatandaşının hayatını kaybettiğini, kurbanların büyük bölümünü kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğunu söyledi.

Krizin merkezinde ise Ukrayna ordusuna bağlı bir askeri birliğe UPA ile ilişkilendirilen bir ismin verilmesi bulunuyor. Nawrocki, Varşova'nın bu konuda Kiev'e defalarca uyarıda bulunduğunu ancak Ukrayna yönetiminin tutumunu değiştirmediğini belirtti. Bu kararın yalnızca tarihsel bir tartışma olmadığını vurgulayan Polonya Cumhurbaşkanı, söz konusu adımın iki ülke arasında yıllardır inşa edilmeye çalışılan güven ortamına zarar verdiğini savundu.

Nawrocki, Zelenskiy'nin ilgili karara onay vermesi nedeniyle yapılan değerlendirmeler sonucunda Beyaz Kartal Nişanı'nın geri alınmasına hükmettiğini açıkladı.

"KARAR UKRAYNA HALKINA YÖNELİK DEĞİL"

Öte yandan Polonya lideri, alınan kararın Ukrayna halkına yönelik olmadığının altını çizdi. Rusya'nın bölgesel güvenlik açısından tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirten Nawrocki, Polonya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği sürdüreceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından milyonlarca Ukraynalıya kapılarını açtıklarını hatırlatan Nawrocki, Polonya'nın insani yardımdan askeri desteğe kadar birçok alanda Kiev'in yanında yer aldığını söyledi. Polonya ordusunun binlerce Ukraynalı askere eğitim verdiğini de anımsatan Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini koruduğunu kaydetti.

Ancak Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik sürecinde geçmişte yaşanan trajik olaylarla yüzleşmesi gerektiğini savunan Nawrocki, Avrupa'nın totaliter ideolojilerin ve şiddetin reddi üzerine kurulduğunu belirterek, bu ilkenin tüm aday ülkeler için geçerli olması gerektiğini söyledi.