Polis kurşunuyla ölen otizmli genç Yunanistan'ı sokaklara döktü!

Yunanistan'ın başkenti Atina, polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki otizmli genç için düzenlenen geniş katılımlı protestoya sahne oldu. Sivil toplum kuruluşları, sol siyasi partiler, öğrenci toplulukları ve çeşitli platformların çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, kent merkezinde adalet talebiyle yürüdü.

Protestoların fitilini ateşleyen olay, 8 Temmuz'da Argos kentinde yaşandı. Polis ekiplerinin takibi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan otizmli genç, dört gün süren yaşam mücadelesini kaybederek 12 Temmuz'da hayatını yitirdi. Ölüm haberinin ardından ülkede tepkiler büyürken, Atina'daki yürüyüş şimdiye kadarki en geniş katılımlı gösterilerden biri oldu.

"POLİSİ SİLAHSIZLANDIRIN"

Yürüyüş boyunca kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, göstericiler herhangi bir taşkınlık yaşanmadan Omonia Meydanı'na ulaştı. Ellerinde "Cinayetlere son verin, polisi derhal silahsızlandırın" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, polis şiddetinin sona erdirilmesini talep etti. Hükümeti de hedef alan protestocular sık sık "Yeter artık" sloganları atarak güvenlik güçlerinin yetkilerini kötüye kullandığını savundu.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yunan basınına göre ifadeleri alınan iki polis memuru, "dur" ihtarına uymayan genci takip ettiklerini ve onu öldürme amacı taşımadıklarını öne sürdü. Polisler, takip sırasında gencin kullandığı araçla en az iki kez ekip araçlarına çarpmaya çalıştığını ve polis araçlarında hasara yol açtığını iddia etti.

Savcılık soruşturması kapsamında ise olayda görev alan iki polis memuru hakkında, müdahale prosedürlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle "kasten öldürme" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın seyri ve mahkeme sürecinin, ülkede polis yetkileri ve güvenlik güçlerinin güç kullanımı konusundaki tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor.