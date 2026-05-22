Polis düğmeye bastı! Prens Andrew hakkında yeni soruşturma dalgası

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin tartışmalı ismi Prens Andrew hakkında yeni ve çok ciddi iddialar gündemde. İngiliz polisi, Jeffrey Epstein bağlantılı olası cinsel suçlar kapsamında eski prensle ilgili soruşturmayı genişletirken, mağdurlara kamuoyu önüne çıkmaları çağrısı yaptı.

Thames Valley Polisi yetkilileri, 2010 yılında 20’li yaşlarında olduğu belirtilen bir kadının, Epstein tarafından Andrew’un dönemin resmi konutu Royal Lodge’a “cinsel amaçlarla” gönderildiği yönündeki iddiaları araştırıyor. Polis henüz resmi bir ceza soruşturması başlatmadı ancak olayla ilgili bilgi sahibi kişilere çağrıda bulundu.

EMNİYETTEN "BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN" ÇAĞRISI

Yardımcı Emniyet Müdürü Oliver Wright yaptığı açıklamada, “İlgili bilgiye sahip herkesin hazır hissettiklerinde bizimle iletişime geçmesini umuyoruz. Kapımız her zaman açık” ifadelerini kullandı. Wright, mağdurların ulusal ve uluslararası kamuoyu baskısından çekinmiş olabileceğini belirterek, ifade vermek isteyen kişilerin korunacağını söyledi.

İddialar, Epstein bağlantılı suçlamalarda ilk kez bir kadının Andrew ile bir kraliyet rezidansında ilişkiye zorlandığını öne sürmesi nedeniyle dikkat çekti.

PRENSE YÖNELİK SUÇLAMALAR ARTIYOR

Polisin soruşturmayı yalnızca cinsel suçlarla sınırlı tutmadığı da ortaya çıktı. Andrew’un 2001-2011 yılları arasında yürüttüğü İngiltere ticaret temsilciliği dönemi mercek altına alınırken; yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, baskı, adaleti engelleme ve kamu görevi suistimali gibi çok sayıda başlık inceleniyor.

İngiliz basınına konuşan soruşturma kaynakları, “Bu sadece mali suçlarla ilgili bir dosya değil. Cinsel suçlar, yolsuzluk ve adaleti engelleme dahil birçok iddia araştırılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şubat ayında kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilen Andrew’un Sandringham’daki evi ile Berkshire’daki Royal Lodge konutunda arama yapıldığı aktarıldı.

KRALİYET ÜNVANLARI ELİNDEN ALINMIŞTI

Öte yandan ortaya çıkan resmi belgeler, merhum Kraliçe Elizabeth II’nin Andrew’un ticaret temsilcisi görevine getirilmesini özellikle desteklediğini gösterdi. İngiltere Ticaret Bakanı Chris Bryant ise atama öncesinde resmi bir güvenlik incelemesi yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunamadığını açıkladı.

Andrew, Libya ve Azerbaycan’daki tartışmalı bağlantıları nedeniyle yıllar sonra görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Kral Charles III tarafından geçen yıl tüm kraliyet unvanları elinden alınan Andrew, buna rağmen hâlâ İngiliz tahtı sıralamasında yer alıyor.