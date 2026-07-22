Plaj ve teraslarda sigara yasağı: 600 bin euroya kadar ceza

İspanya hükümeti dumansız hava sahasının sınırlarını genişleten yeni bir yasa tasarısına onay vererek İspanya Meclisine sevk etti. Yeni düzenleme, 18 yaşından küçüklerin tütün ürünlerini ve elektronik sigaraları sadece satın almasını değil, aynı zamanda kullanımını da tamamen yasaklıyor.

KAPSAM GENİŞLİYOR: PLAJLAR VE TERASLARDA SİGARA İÇİLEMEYECEK

CNBC-e'nin İspanya devlet televizyonu RTVE'ye dayandırdığı haberine göre söz konusu tasarının meclis onayından geçmesi durumunda; bar ve restoranların açık teraslarında, üniversite kampüslerinde, yüzme havuzlarında ve plajlarda sigara ya da elektronik sigara kullanımı yasak kapsamına alınacak. Buna ek olarak, kamu binalarının, eğitim kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının 15 metrelik çevresinde de sigara içilmesine izin verilmeyecek.

ELEKTRONİK CİHAZLAR VE REKLAMLARA SIKI DENETİM

Gündeme gelen tasarıyla birlikte; elektronik sigaralar, nikotinli veya nikotinsiz tüm elektronik cihazlar, bitkisel sigara ürünleri, nargileler ve sigara içme davranışını taklit eden diğer alternatif ürünler, sigaranın yasak olduğu tüm alanlarda geleneksel tütün ürünleriyle tamamen aynı kurallara tabi tutulacak.

Nikotin poşetleri genel düzenleme şemsiyesinin dışında bırakılırken, reşit olmayan bireylerin bu ürünleri kullanması kesin olarak yasaklanacak. Düzenleme ayrıca tütün ve tütünle ilişkili ürünlerin doğrudan ya da dolaylı reklamına, tanıtımına ve sponsorluğuna kısıtlama getiriyor. Bu sınırlama, sosyal medya ağları ve dijital platformlar da dahil olmak üzere tüm iletişim araçlarını kapsayacak.

BAKAN GOMEZ: HEDEF 50 BİN ÖLÜMÜ ENGELLEMEK

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir basın açıklaması düzenledi. Planlanan yasal düzenlemenin temelinde halk sağlığını çok daha iyi koruma fikrinin yattığını belirten Bakan Gomez, yasanın "tütünden arınmış bir nesle doğru ilerlemeyi" amaçladığını vurguladı. Gomez, halihazırda ülkede sigara kullanımına bağlı nedenlerle her yıl yaklaşık 50 bin ölüm vakasının yaşandığını ifade etti.

CEZALAR 600 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Tasarı, getirilen yasaklara uymayan kişi ve kurumlara yönelik ağır idari para cezaları öngörüyor. Yaptırım cetveline göre; hafif ihlaller için 100 ile 600 euro, ağır ihlaller için 601 ile 10 bin euro, çok ağır ihlaller için ise 10 bin 1 ile 600 bin euro arasında değişen oranlarda para cezası kesilecek.

TURİZM SEKTÖRÜNDEN 300 BİN İŞLETMELİK TEPKİ

Hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı bu sert tedbirlere iş dünyasından ise büyük bir itiraz yükseldi. Ülke çapında 300 binden fazla işletmeyi temsil eden İspanya Otelcilik Federasyonu, bu düzeydeki kısıtlamaların turizm gelirleri ve ülkenin uluslararası imajı üzerinde son derece olumsuz etkiler doğurabileceğini savunarak yasa tasarısına kesin bir dille karşı çıktı.