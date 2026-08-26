Piramidin dibindeki kuyu kapatılırken kurban etmişler: 1400 yıl sonra ortaya çıktı

Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Huaca Pucllana Piramidi yakınındaki törensel bir su kanalında, MS 650 yılına tarihlenen bin 400 yıllık bir erkek iskeleti keşfedildi. Törensel su kuyusuna adak olarak sunulduğu değerlendirilen gömü, bölgedeki antik ritüeller hakkındaki tüm bilinenleri değiştirecek yeni ipuçları sundu.

OKYANUSA BAKACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLDİ

Peru Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iskeletin sol yanına yatırıldığı ve kafatasının özellikle Huaca Pucllana Piramidi ile okyanusa bakacak şekilde kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtildi. MS 400 civarında kurulan ve inşaatında küçük çamur tuğlalar kullanılan dev platform piramidinde, kuyu ile su kanallarının nehir taşlarıyla inşa edilmiş olması Lima kültürü adına son derece sıra dışı bir yapım tekniği sayılıyor.

KAPANIŞ TÖRENİ İÇİN KURBAN EDİLDİ

Bölgedeki pre-Hispanik kültürlerin varlığı 1440 yılına kadar sürerken, araştırmacılar 3 ana ritüel uygulayan Lima halkının bu gömüyü bin 400 yıl önce kapatılan törensel kuyunun "kapanış töreni" kapsamında gerçekleştirdiğini düşünüyor. Daha önce 2007 ve 2009 yıllarında da piramidin temelinde mimari değişiklik ritüelleri için kurban edilmiş yetişkin erkek ve kadın iskeletleri tespit edilmişti.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ İNCELEYEREK ÇÖZÜLECEK

Yeni bulunan yetişkin erkeğin cinsiyeti kafatası ve leğen kemiği yapısından saptanırken, kesin ölüm yaşı ve üzerinde kurban travması izleri olup olmadığı ek laboratuvar incelemeleriyle doğrulanacak. Antropologlar, yeraltı su altyapısındaki bu gömünün gizemli ritüellerin eksik parçalarını tamamlayacağını vurguluyor.

(AA)