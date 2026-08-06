Pezeşkiyan'dan soru işaretleri yaratan açıklama: Şu anda Hamaney'le iletişim kurmak çok zor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada Dini Lider Ayetullah Mücteba Hamaney ile iletişim kurmanın mevcut koşullarda oldukça zorlaştığını söyledi. Pezeşkiyan, "Şu anda onunla iletişim kurmak çok zor, ancak her durumda varlığı bizim için çok büyük bir güç kaynağı" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM ZORLUĞU SORU İŞARETLERİ YARATTI

Pezeşkiyan'ın bu açıklaması, İran'ın en üst düzey lideri ile hükümet arasındaki iletişim kanallarına ilişkin kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Cumhurbaşkanı, Hamaney ile verimli toplantılar gerçekleştirdiğini ve her zaman "nezaket ve çok sağlam mantıkla" karşılandığını belirterek, liderlik içinde herhangi bir bölünme olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

KAMUOYU ÖNÜNDE GÖRÜNMÜYOR

Mücteba Hamaney, bu yılın başında bölgesel savaşı başlatan ABD-İsrail ortak saldırısında öldürülen babası Ali Hamaney'in ardından görevi devraldığından beri büyük ölçüde kamuoyunun önünden çekildi. Genç Hamaney, saldırıda yaralandı ve ülkenin en üst liderlik pozisyonunu üstlendikten sonra herhangi bir kamusal görünüm gerçekleştirmedi. Ancak ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra İran devlet kaynakları da Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu doğrulayan açıklamalar yapmıştı.

SADECE YAZILI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Yokluğuna rağmen Hamaney, yazılı açıklamalar yayımlamaya devam etti. Ancak İran'ın ABD ile karşı karşıya geldiği dönemde düşük profilli olması, sağlık durumu ve üst düzey İranlı yetkililerle olan ilişkisi hakkında spekülasyonları artırdı. Geçen ay babasının cenaze törenlerine katılmaması, rolü hakkındaki soruları daha da yoğunlaştırdı.

'İRAN LİDERLİĞİ BİRLİK İÇERİSİNDE'

Pezeşkiyan, "Ne yazık ki, mevcut durum bazı kötü niyetli kişilerin onu farklı şekilde tanımlamasına ve onun farklı bir imajını sunmasına izin veriyor" diyerek, liderlik içinde herhangi bir ayrılık olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Cumhurbaşkanı, Hamaney ile yaptığı görüşmelerin üretken geçtiğini ve her zaman "nezaket ve çok sağlam mantıkla" karşılandığını belirterek, İran liderliğinin birlik içinde olduğu mesajını verdi.