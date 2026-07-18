Petrol devi Rusya'da benzin bulmak zorlaştı! Sürücüler saatlerce kuyrukta bekliyor

Dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer alan Rusya, son dönemde benzin ve dizel tedarikinde yaşanan aksaklıklarla mücadele ediyor. Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarının ardından ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, bazı noktalarda ise pompaların tamamen boşaldığı bildirildi.

Savaşın başlamasından bu yana günlük yaşamı en fazla etkileyen gelişmelerden biri olarak gösterilen akaryakıt sıkıntısı, özellikle şehirler arası yolculuk yapan sürücüler için ciddi sorunlara yol açtı. Ülkede bazı istasyonların tamamen kapandığı, hizmet vermeye devam eden noktalarda ise araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı aktarıldı.

AKARYAKIT DAĞITIMINA KOTA

Benzer görüntülerin Rusya'nın çok sayıda bölgesinde yaşandığı belirtilirken, hükümet krizin daha da büyümesini önlemek amacıyla peş peşe tedbirler aldı. İlk aşamada bazı benzin türleri ile havacılık yakıtının ihracatı durduruldu. Geçen hafta alınan yeni kararla bu yasak dizel yakıtını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde akaryakıt dağıtımına kota uygulanmaya başlandı.

Her ne kadar Moskova'da son günlerde yakıt sevkiyatının hızlanmasıyla birlikte istasyonlardaki kuyrukların kısmen azaldığı ifade edilse de ülke genelinde arz sorununun sürdüğü belirtildi.

ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINIYOR

ABD merkezli Energy Intelligence tarafından temmuz ayında yayımlanan rapora göre, Ukrayna'nın şubat ayından itibaren yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle Rusya'nın günlük 6,6 milyon varillik rafineri kapasitesinin yaklaşık yarısı geçici olarak devre dışı kaldı. Bu durum, ülke içindeki yakıt arzını olumsuz etkileyerek dağıtım zincirinde ciddi aksamalara neden oldu.

Kiev yönetimi, enerji tesislerine düzenlenen saldırıların temel amacının Rusya'nın savaş finansmanını zayıflatmak olduğunu savunurken, Kremlin ise yaşanan sıkıntının kontrol altında olduğunu öne sürüyor.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus ekonomisini zayıflatmayı ve toplumda panik oluşturmayı hedeflediğini ancak bunun başarıya ulaşamayacağını söyledi. Putin, ülkenin enerji altyapısının mevcut baskıya dayanabilecek kapasitede olduğunu ve krizin kritik seviyeye ulaşmadığını dile getirdi.