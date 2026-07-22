Pestisit devri kapanıyor: Böcekler tarlanın yanından bile geçemiyor

Japonya'da Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, tarlalara çekilen kırmızı tüllerin böceklerin görsel algısını bozarak ürünleri tespit etmesini engellediğini ortaya çıkardı. Yeni yöntem sayesinde tarımsal üretimde pestisit kullanımı yüzde 50 oranında azaldı.

Japonya'daki tarım alanlarında yürütülen çalışmalarda, geleneksel koruyucu ağların ötesine geçen yeni bir yöntem geliştirildi. Araştırmacılar, taze soğan ekim alanlarında kullandıkları kırmızı renkli tüller sayesinde zararlı böceklerin ürünlere ulaşmasını fiziksel bir engelle değil, görsel yanılsamayla engellemeyi başardı.

GÖRSEL YANILSAMA BÖCEKLERİ ENGELLİYOR

Kırmızı tül yönteminin uygulandığı tarlalarda güneş ışığı kırmızı tülden geçerken ortamın ışık yapısını ve dalga boyunu baştan sona değiştiriyor. Bu durum zararlı böceklerin yapraklardaki parlaklığı ve kontrastı seçmesini engelliyor.

Ürünlerin nerede olduğunu tespit edemeyen zararlı böcekler tarladan uzak dururken, tülün göz aralıkları geniş olsa bile koruma etkisi düşmüyor. Araştırmacılar, bu durumun etkinliğin fiziksel engelden değil doğrudan rengin yarattığı görsel yanılsamadan kaynaklandığını kanıtladığını vurguladı.

KİMYASAL BARSINIKLIĞA KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM

Geleneksel tarımda böceklerle mücadele etmek için pestisit adı verilen yoğun kimyasal ilaçlar kullanılıyor. Ancak zamanla ilaçlara karşı direnç kazanan zararlılar, tarımsal üretime büyük darbe vuruyor.

Yeni geliştirilen kırmızı tül yöntemi, kimyasal bağımlılığı azaltarak hem doğayı hem de faydalı böcekleri korumayı hedefliyor. Çevresel kirliliği önleyen bu adım, sürdürülebilir tarım için büyük bir potansiyel taşıyor.

'GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ'

Araştırma ekibinin başında yer alan Masami Shimoda "Doğrudan zararlı böceklerin davranışları üzerinde çalışmak, ürün kontrolünden ödün vermeden kimyasal ürünlere olan bağımlılığı azalttığı için sürdürülebilir tarım dâhilinde vaat eden bir alternatif sunmaktadır" diyerek zararlı böceklerin davranışlarını kontrol etmenin önemine dikkat çekti.

Teknolojinin yüksek katma değerli örtü altı sebze yetiştiriciliğinde ve küresel tarım pazarında hızla yaygınlaşması bekleniyor.