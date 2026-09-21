Peru’da gazeteci kameralar önünde öldürüldü! Yolsuzlukları ifşa ediyordu

Peru’nun Áncash bölgesinde seçim çalışması yürüten gazeteci ve bölgesel yönetim başkan adayı Susy Isabel Aponte Polo, bir pazarda yerel basına röportaj verdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. 43 yaşındaki Aponte’nin vurulduğu anlar kameraya yansırken, saldırıyla ilgili soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

Olay, 19 Eylül’de Áncash bölgesine bağlı Caraz kentinde meydana geldi. “China Polo” adıyla tanınan Aponte, Socios por Áncash hareketinin bölgesel yönetim başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında kentteki bir pazarı ziyaret etti.

RÖPORTAJ SIRASINDA SALDIRIYA UĞRADI

Aponte, burada yerel medya kuruluşu Rima Rima Noticias’ın muhabiri Víctor Castillo’ya röportaj verdiği sırada saldırının hedefi oldu. Kamera kaydında Aponte’nin seçim çalışmaları hakkında konuştuğu sırada silah sesinin duyulduğu, ardından adayın yere düştüğü görülüyor.

Silahlı saldırıda Aponte hayatını kaybederken, çevrede bulunan bazı kişilerin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Peru İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmanın ülke polisinin üst düzey yönetimi tarafından takip edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin gözaltına alındığı ve bir silaha el konulduğu bildirildi.

Peru savcılığı ise cinayeti “muhtemel kiralık cinayet” ihtimali üzerinden araştırıyor. Başsavcı Tomás Gálvez, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi de dahil olmak üzere toplam üç şüphelinin gözaltında bulunduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT EDİLİYORDU

Aponte’nin saldırıdan önce sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini öne sürdüğü de Peru basınında yer aldı. Ancak bu tehditlerin cinayetle bağlantılı olup olmadığı henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Soruşturma, saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ve cinayetin olası nedeninin belirlenmesi amacıyla sürdürülüyor.