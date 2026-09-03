Pentagon'dan tartışmalı karar: Binlerce askere zorunlu testosteron testi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri personelin sağlık durumunu ve görev hazırlığını yakından takip etmek amacıyla kapsamlı bir hormon taraması programını uygulamaya koydu. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temmuz ayında duyurduğu politika doğrultusunda hazırlanan yeni düzenleme, hem aktif görevdeki personeli hem de yedek kuvvetleri kapsıyor.

Uygulamanın en dikkat çekici ayağını erkek askerler oluşturuyor. Buna göre 30 yaşını dolduran erkek askeri personel, testosteron seviyelerinin belirlenmesi için düzenli teste tabi tutulacak. Daha genç askerlerde ise rutin tarama yapılmayacak; test yalnızca kişinin talebi üzerine veya testosteron düşüklüğüne işaret eden tıbbi belirtilerin görülmesi durumunda gerçekleştirilecek.

KADINLAR DA TESTE TABİİ

Pentagon, testosteron başta olmak üzere hormonal problemlerin erken tespit edilmesinin askerlerin fiziksel kapasitesinin korunmasına ve görev performanslarının artırılmasına yardımcı olacağını savundu. Ancak program yalnızca erkeklerle sınırlı değil. Kadın askerler için ise sürekli yorgunluk ve adet düzensizlikleri gibi hormonal dengesizliklere işaret edebilecek belirtilerin takip edilmesi öngörülüyor.

Kadın personel açısından ayrıca yoğun egzersiz ve fiziksel efor sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin yeterince karşılanamamasıyla ilişkilendirilen sporda göreceli enerji eksikliği olarak bilinen durumun da izlenmesi planlanıyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Ancak Pentagon'un yeni uygulaması tıp dünyasında soru işaretlerine neden oldu. Bazı uzmanlar, geniş kapsamlı testosteron taramasının aslında tedavi gerektirmeyen düşük değerlerin de hastalık olarak değerlendirilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun ise gereksiz hormon tedavilerinin önünü açabileceği belirtildi.

Uzmanlara göre testosteron eksikliği yalnızca tek bir kan testiyle teşhis edilebilen bir durum değil. Kişinin gösterdiği belirtiler, laboratuvar sonuçları ve genel sağlık durumu birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekiyor. Ayrıca ordudaki tüm erkek personelin rutin biçimde taranmasının savaş hazırlığına doğrudan katkı sağlayacağını ortaya koyan bilimsel kanıtların da sınırlı olduğu ifade edildi.

BAKAN TESTOSTERON KULLANIMINI SAVUNMUŞTU

Hegseth'in geçmişte testosteron kullanımına ilişkin olumlu açıklamalarda bulunmuş olması da düzenlemeye yönelik tartışmaları artırdı. Pentagon ise programı, askerlerin sağlık sorunlarını henüz performans kaybına dönüşmeden belirlemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriyor.

Yeni uygulamanın hayata geçirilmesi aynı zamanda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) testosteronun tıbbi kullanımını değerlendirmek üzere uzmanları bir araya getirmeye hazırlandığı döneme denk geldi.