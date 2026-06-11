Pentagon'dan Küba'ya operasyon sinyali! "Karar yetkisi Trump'ta"

Son aylarda artan askeri ve diplomatik hareketlilik, ABD ile Küba arasındaki ilişkileri Soğuk Savaş dönemini hatırlatan bir gerilim seviyesine taşıdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Guantanamo Donanma Üssü'nde yaptığı açıklamalar, iki ülke arasındaki krizin daha da derinleşebileceğine işaret etti.

Guantanamo'daki Amerikan birliklerini ziyaret eden Hegseth, basın mensuplarının Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e yönelik olası operasyon senaryoları hakkındaki sorularını yanıtlarken, Savunma Bakanlığı'nın her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

"GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE..."

Küba yönetiminin yoğun baskı altında bulunduğunu ifade eden Hegseth, Washington'ın gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, gerekli görülmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a farklı askeri seçeneklerin sunulacağını kaydetti. Hegseth, olası bir operasyon konusunda karar yetkisinin yalnızca Trump'ta olduğunu vurguladı.

ABD'li bakan ayrıca Havana'nın son dönemde askeri kapasitesini artırmaya yönelik girişimlerinden duydukları rahatsızlığı da dile getirdi. Özellikle insansız hava araçları ve yeni silah sistemleri edinme çabalarının bölgesel güvenlik açısından risk oluşturduğunu savunan Hegseth, Küba'nın böyle bir yola girmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

KÜBA İDDİALARI REDDETTİ

Washington'ın açıklamalarına Havana'dan ise sert tepki geldi. Küba hükümeti, ABD basınında yer alan ve ülkenin yüzlerce askeri amaçlı insansız hava aracı satın aldığı yönündeki iddiaları reddetti. Yetkililer, Küba'nın hiçbir zaman ABD için tehdit oluşturmadığını savunurken, Washington'ı olası bir askeri müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla kamuoyunu yanıltmaya çalışmakla suçladı.

Öte yandan Pentagon'un bölgeye ek askeri unsurlar göndermesi ve ABD istihbaratının son aylarda Havana ile temaslarını artırması, Washington'ın Küba'ya yönelik uzun vadeli planları hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Amerikan medyasında yer alan analizlerde, Venezuela'da yaşanan gelişmelerin ardından Küba'nın da ABD'nin bölgesel stratejisinde öncelikli başlıklardan biri haline geldiği yorumları yapıldı.