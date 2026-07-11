Pentagon yeni UFO dosyalarını yayımladı! Nükleer tesiste yıllardır gizlenen olay ortaya çıktı

ABD'de uzun yıllardır tartışma konusu olan UFO ve tanımlanamayan anormal fenomenlere (UAP) ilişkin yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yürütülen gizlilik derecelerinin kaldırılması süreci kapsamında Pentagon, yeni bir belge paketini erişime açtı.

Yayımlanan toplam 40 dosya içerisinde resmi raporların yanı sıra videolar, ses kayıtları, fotoğraflar ve olaylara ilişkin soruşturma belgeleri bulunuyor. Belgelerde hem askeri personelin hem de sivillerin birinci elden ifadelerine de yer verildi.

TEKSAS'TA YAŞANAN OLAY DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan dosyaların en dikkat çekenlerinden biri ise Eylül 2015'te Teksas eyaletinin Amarillo kenti yakınlarında bulunan ve "Pantex" adıyla bilinen nükleer silah tesisinde yaşandığı belirtilen olay oldu.

Belgede yer alan bilgilere göre, tesisin hava sahasına tanımlanamayan bir cisim girdiğinin tespit edilmesi üzerine güvenlik protokolleri devreye alındı ve nükleer tesis tedbir amacıyla kapatıldı. İki güvenlik görevlisinin söz konusu cismi takip ettiği belirtilirken, hazırlanan raporda cismin herhangi bir ses çıkarmadığı ve üzerinde görünür bir itki sistemi bulunmadığının tespit edildiği ifade edildi.

GÖRGÜ TANIĞI İFADELERİ

Pentagon'un yayımladığı materyaller arasında 2020 yılına ait bir video da yer aldı. Görüntülerde yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda olduğu değerlendirilen bir cismin havada süzüldüğü görüldü. Ancak aynı dosyada bulunan görgü tanığı ifadelerinde, söz konusu nesnenin görünümünün "deforme olmuş bir balonu andırdığı" değerlendirmesine de yer verildi.

KADEMELİ OLARAK YAYINLANIYOR

ABD yönetimi, UFO ve UAP kayıtlarının kamuoyuna açılması sürecini bu yıl hızlandırdı. Başkan Donald Trump, şubat ayında yaptığı açıklamada ilgili bakanlık ve federal kurumlara, uzaylılar ve UFO'larla ilgili devlet arşivlerinde bulunan belgelerin tespit edilmesi ve yayımlanması için çalışma başlatılması talimatını vereceğini duyurmuştu. İki aydır kademeli olarak yayımlanan dosyalara "war.gov/UFO/" adresi üzerinden erişilebilirken, arşivde onlarca video, fotoğraf, resmi rapor, soruşturma kaydı ile sivil ve askeri personelin birinci elden tanıklıkları yer almaya devam ediyor.