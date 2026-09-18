Pentagon UFO dosyalarını açtı: 1952’den kalan görüntüler ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" hakkındaki yeni video, görüntü ve raporları içeren 6. grup belgeleri kamuoyunun erişimine sundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yürütülen gizliliği kaldırma süreci kapsamında paylaşılan yeni dosyalar, gizemli hava olaylarına ışık tutuyor.

PENTAGON TRUMP'IN TALİMATIYLA GİZLİLİĞİ KALDIRDI

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerini kaldırarak kamuoyuna sunma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda erişime açılan "6. parti" materyalin içerisinde çok sayıda resmi belge, video kaydı ve fotoğraf yer alıyor.

1952 YILINA AİT GİZEMLİ VİDEO MATERYALLER ARASINDA YER ALDI

Yayımlanan son materyaller içerisinde, 1952 yılında Utah eyaleti üzerinde "bir sürü halinde hareket ediyormuş gibi görünen nesnelere" ait video görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca materyalde, "açıklanamayan bazı hava olaylarına" ilişkin yürütülen ve yaklaşık 22 milyon dolarlık hükümet araştırmasını belgeleyen 2008 tarihli bir harcama raporu da yer buldu.

PENTAGON SÖZCÜSÜ PARNELL YENİ DOSYALARIN GELDİĞİNİ BİLDİRDİ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dosyaların bir sonraki bölümü üzerinde aktif şekilde çalışıldığını belirtti. Parnell, bakanlığın gelecek dönemde de yeni dosyaları kademeli olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini kaydetti.

BELGE PAYLAŞIMLARI MAYIS AYINDA BAŞLADI

ABD Başkanı Trump, şubat ayında ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini duyurmuştu. Bu talimatın ardından Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta, 5. serisini ise 7 Ağustos'ta kamuoyuna açıklamıştı.

ERİŞİME AÇILAN RESMİ SİTEDE İFADELER VE RAPORLAR SUNULDU

"war.gov/UFO/" adresi üzerinden erişilebilen belgelerde onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, detaylı soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.