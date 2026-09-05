Pentagon sızıntıları Trump'ı çıldırttı: Generallerini yalan makinesi testine soktu

ABD'li üst düzey askeri yetkililer, ülkenin gelişmiş silah stoklarına ilişkin "çok gizli" bilgilerin medyaya sızmasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında yalan makinesi testine tabi tutuldu. CBS News'in konu hakkında bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, sızıntılar Başkan Donald Trump'ı öfkelendirdi.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA

Konuya yakın kaynaklar, mühimmatlara ilişkin gizli bilgilere çok sınırlı sayıda kişinin erişimi olduğunu ve herhangi birinin yabancı bir istihbarat unsuru olarak hareket edip etmediğine dair endişeler bulunduğunu belirtti. Yalan makinesi testleri üst düzey askeri ve sivil yetkililer için rutin bir uygulama olsa da, bu davada teste alınan kişi sayısının çokluğunun son derece nadir olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMADA TESTLER VE SONUÇLAR

Bu yaz başında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yetkilileri ve diğer muharip komutanlıklardan görevliler de dahil olmak üzere birkaç düzine kişi teste alındı. Yalan makinesinde sorulan sorular, ulusal güvenlikle ilgili çeşitli konulara derinlemesine odaklandı. İki kaynağa göre, yetkililerin basına sızıntı yapıp yapmadığını belirlemeye yönelik sorularda hiç kimse başarısız olmadı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Bakanlık, iç personel veya soruşturma konuları hakkında yorum yapmaz, ancak gizli ulusal güvenlik bilgilerinin tüm sızıntılarını son derece ciddiye alır ve buna göre soruşturma yürütür. Gizli bilgilerin korunması, ABD'nin ve dünya çapında konuşlu birliklerimizin güvenliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.