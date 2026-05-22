Pedro Sánchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'dan mutlak butlan açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal, CHP’deki “mutlak butlan” kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, CHP lideri Özgür Özel’e destek verilirken, Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların arttığı vurgulandı.

22 Mayıs 2026 tarihli açıklamada, CHP liderliğiyle ilgili son yargı kararından “derin endişe” duyulduğu belirtildi. Sosyalist Enternasyonal, Türkiye’de temyiz mahkemesinin Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı seçimini ve son kurultaylarda alınan kararları geçersiz saymasının “açık ve hukuka aykırı bir adım” olduğunu savundu.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK SİSTEMİNE VURULAN BİR DARBE"

Açıklama şu şekilde:

"Sosyalist Enternasyonal, CHP liderliğiyle ilgili son yargı kararından büyük endişe duymaktadır.

Türkiye’de temyiz mahkemesinin, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı seçimini ve son kurultaylarda alınan tüm kararları geçersiz sayması açıkça hukuka aykırı bir adımdır.

Bu durum, Ekrem İmamoğlu’ndan çok sayıda muhalif belediye başkanına kadar siyasi rakipleri hedef alan sürekli anayasal baskının ve sistematik siyasi takibin bir parçasıdır.

Hukuk uzmanlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında siyasi partilerin iç seçimleri konusunda yetki sivil mahkemelerde değil, yalnızca Yüksek Seçim Kurulu’ndadır ve Kurul, Özgür Özel’in seçimini onaylamıştır.

Özgür Özel’in bu yöntemle önceki parti yönetimiyle değiştirilmeye çalışılması, Türkiye’nin demokratik sistemine vurulan bir darbedir ve kesinlikle kabul edilemez.

Temel ilkelerimize yönelik bu açık saldırı karşısında, Özgür Özel ve CHP’nin seçilmiş yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL İLE TAM DAYANIŞMA

Açıklamada yaşanan sürecin yalnızca CHP ile sınırlı olmadığı belirtilerek, “Ekrem İmamoğlu’ndan çok sayıda muhalif belediye başkanına kadar uzanan sistematik bir siyasi baskının parçası” ifadeleri kullanıldı.

Sosyalist Enternasyonal ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre siyasi partilerin iç seçimleri konusunda yetkinin sivil mahkemelerde değil, Yüksek Seçim Kurulu’nda olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, YSK’nın Özgür Özel’in seçimini onayladığı hatırlatılarak, mevcut girişimin “Türkiye’nin demokratik sistemine ağır bir darbe” olduğu belirtildi.

Sosyalist Enternasyonal açıklamasının sonunda ise Özgür Özel ve CHP’nin seçilmiş yönetimiyle “tam dayanışma” içinde olunduğu vurgulandı.