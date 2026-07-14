Pedro Sanchez'e bir darbe daha! Kardeşine 9 yıl kamu yasağı verildi

İspanya'da uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği davada mahkeme kararını açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez, Badajoz İl Konseyi bünyesindeki bir üst düzey göreve atanma sürecinde idari usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle görülen davada 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.

İKİ İSME CEZA

Badajoz İl Mahkemesi, David Sanchez'in "idari görevi kötüye kullanma" suçuna iştirak ettiğine hükmederken, hakkında istenen 3 yıl hapis cezasından ise beraatine karar verdi. Mahkeme kararına karşı üst mahkemeye itiraz yolu açık bulunuyor.

Dava kapsamında yargılanan bir diğer isim olan, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Extremadura Özerk Bölgesi eski lideri Miguel Angel Gallardo da aynı suç kapsamında 18 yıl kamu görevinden men cezası aldı.

"SİYASİ GÜCÜNÜ KULLANDI" İDDİASI

Soruşturmanın merkezinde, müzisyen olan David Sanchez'in 2017 yılında işsiz olduğu dönemde Badajoz İl Konseyi tarafından oluşturulan "Konservatuvar Faaliyetleri Koordinatörü" kadrosuna atanması yer alıyordu. Savcılık, söz konusu pozisyonun üst düzey yönetici niteliğinde olduğunu, başvuran 10 adayın elendiğini ve David Sanchez'in siyasi nüfuzunu kullanarak göreve getirildiğini öne sürmüştü. Mahkeme de atama sürecinde idari usulsüzlük yapıldığı sonucuna vardı.

EŞİ DE YARGILANIYOR

Öte yandan Pedro Sanchez'in yakın çevresine yönelik yargı süreçleri bununla da sınırlı değil. Başbakanın eşi Begona Gomez hakkında nüfuzunu kötüye kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Dosyaya bakan hakim Juan Carlos Peinado, kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle Gomez'in pasaportuna geçici olarak el konulmasına karar vermişti.

ESKİ BAŞBAKAN DA SORUŞTURMA ALTINDA

Sanchez'in siyasi çevresini ilgilendiren bir başka dosyada ise eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında suç örgütü kurma, belgede sahtecilik, kara para aklama ve nüfuz ticareti suçlamaları kapsamında yürütülen adli süreç sürüyor.

Başbakan Pedro Sanchez ise kendisi, ailesi ve yakın çevresine yönelik yürütülen tüm soruşturmaların siyasi saiklerle başlatıldığını savundu. Sanchez, aşırı sağcı gruplar ve muhalefet partilerinin iddiaları üzerinden hükümetini hedef alan sistematik bir "lekeleme kampanyası" yürüttüğünü öne sürerken, hakkındaki suçlamaları ve yakın çevresine yöneltilen iddiaları reddetti.