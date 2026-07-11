Patlama derdini sıfıra indiren o teknoloji ilk kez yollara indi: Geliştirmesi 18 yıl aldı

Lastik üreticisi Bridgestone, hava basılması gerekmeyen ve patlamayan 'AirFree' adlı havasız lastiğini Japonya'da ilk kez ticari olarak hizmete sundu. Teknoloji, yaşlı nüfusun yoğun olduğu dağlık bir bölgede otonom bir elektrikli araçta kullanılmaya başlandı.

JAPONYA DAĞLARINDA İLK TİCARİ SEFERE ÇIKTI

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Bridgestone, tam 18 yıl süren geliştirme çalışmalarının ardından havasız lastik teknolojisini yollara indirdi. Hava yerine esnek termoplastik reçine çubuklar kullanan patlamasız 'AirFree' lastikleri, Japonya'nın Shiga Eyaletine bağlı Higashiomi şehrinde ilk düzenli ticari seferlerine başladı.

Nüfusunun yüzde 60'ından fazlası yaşlı olan dağlık Okueigenji bölgesinde kullanılacak lastikler, 8 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladı.

OTONOM ARACA ENTEGRE EDİLDİ

Yeni nesil lastikler, uzatılmış bir golf arabasına benzeyen ve 'Okueigenji Keiryu Car' adı verilen küçük bir otonom elektrikli araca takıldı. Higashiomi belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında araç, 4.8 kilometrelik halka açık bir güzergahta kırsal topluluklar arasında yolcu taşıyacak.

'Yeşil ve yavaş mobilite' kategorisinde yer alan otonom aracın hızı ise saatte 20 kilometreyi geçmeyecek. Bölgedeki yaşlı nüfus artışı ve sürücü eksikliği gibi sorunlara çözüm aramayı hedefleyen belediye, tek yön ücretini 150 yen, günlük bilet fiyatını ise 350 yen olarak belirledi.

BAKIM VE DURAKLAMA MAALİYETİ SIFIRA İNİYOR

Bridgestone ve Higashiomi Belediyesi, patlama kaynaklı duraksamaları önlemek ve periyodik hava basıncı ayarı ihtiyacını ortadan kaldırmak için bu teknolojiyi seçtiklerini duyurdu. Bridgestone tarafından paylaşılan teknik raporlara göre, merkezdeki reçine yapı eritilip yeniden şekillendirilebilirken, kauçuk sırt kısmı da kaplanabiliyor.

Japon otomotiv sitesi Car Watch da bu verileri doğrulayarak, tüm seti atmadan sadece aşınan yüzeyin değiştirilmesinin filo yönetimini kolaylaştıracağını aktardı. Sektörel yayın European Rubber Journal ise bu operasyonu, havasız lastiğin ülkedeki ilk ticari kullanımı olarak kayıtlara geçirdi.

BİNEK ARAÇLAR İÇİN HENÜZ ERKEN

Bridgestone, bu konsept üzerindeki ilk çalışmalarına 2008 yılında başladı ve 2024 yılına kadar uzanan süreçte birçok geçici demonstrasyon gerçekleştirdi. Şirket, yüksek hız ve sert viraj gibi zorluklar nedeniyle teknolojiyi doğrudan milyonlarca binek araca sunmak yerine, rotası belli ve yavaş ilerleyen küçük filolarla test etmeyi tercih ediyor. Dağlık arazide yapılacak bu ilk ticari seferler sayesinde reçinenin ne kadar süre esnek kalacağı ve gerçek kilometre maliyeti laboratuvar dışındaki verilerle hesaplanacak.