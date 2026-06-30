Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Paşinyan'dan İsrail'e "1915 olayları" tepkisi: Silah olarak kullanılmamalı dahil olmayacağız

Paşinyan'dan İsrail'e "1915 olayları" tepkisi: Silah olarak kullanılmamalı dahil olmayacağız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin "soykırım olarak tanıma" kararına yanıt verme ihtiyacı görmediklerini belirterek, "Bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine" dahil olmayacaklarını söyledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Paşinyan'dan İsrail'e "1915 olayları" tepkisi: Silah olarak kullanılmamalı dahil olmayacağız
Son Güncelleme:

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin iddialara yönelik aldığı karara ilişkin açıklamada bulundu. Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR YANIT VERME İHTİYACI GÖRMÜYORUZ"

Paşinyan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz."

İsrail'in 1915 Olayları ile ilgili kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepkiİsrail'in 1915 Olayları ile ilgili kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

NE OLMUŞTU?

İsrail hükümeti, 1915 olaylarına ilişkin iddiaları oybirliğiyle "soykırım" olarak tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, hükümetin önümüzdeki toplantısında onaylanmak üzere bu yönde bir öneri sunacağını duyurmuştu. Öneri, İsrail'in "Ermeni halkına karşı işlenen soykırımı" tanıyacağını belirtirken, kararın daha sonra onay için Knesset'e (İsrail Parlamentosu) de sunulacağı bildirilmişti.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Ermenistan İsrail
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro