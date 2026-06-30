Paşinyan'dan İsrail'e "1915 olayları" tepkisi: Silah olarak kullanılmamalı dahil olmayacağız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin iddialara yönelik aldığı karara ilişkin açıklamada bulundu. Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR YANIT VERME İHTİYACI GÖRMÜYORUZ"

Paşinyan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail hükümeti, 1915 olaylarına ilişkin iddiaları oybirliğiyle "soykırım" olarak tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, hükümetin önümüzdeki toplantısında onaylanmak üzere bu yönde bir öneri sunacağını duyurmuştu. Öneri, İsrail'in "Ermeni halkına karşı işlenen soykırımı" tanıyacağını belirtirken, kararın daha sonra onay için Knesset'e (İsrail Parlamentosu) de sunulacağı bildirilmişti.

(AA)