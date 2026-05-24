Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Paşinyan duyurdu: Ermenistan–Türkiye demir yolu koridoru devrede!

Paşinyan duyurdu: Ermenistan–Türkiye demir yolu koridoru devrede!

Ermenistan, bölgesel ulaşım ve ticaret dengelerini değiştirecek yeni bir demir yolu hattının devreye girdiğini duyurdu. Türkiye ve Gürcistan üzerinden açılan koridorun, ülkenin dış ticaretinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Paşinyan duyurdu: Ermenistan–Türkiye demir yolu koridoru devrede!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin dış ticaretinde uzun süredir beklenen bir gelişmenin hayata geçtiğini duyurarak bölgesel ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını açıkladı.

Son Dakika | Dışişleri'nden Ermenistan ile ticaret açıklaması! Sınır kapıları da açılacak mı?Son Dakika | Dışişleri'nden Ermenistan ile ticaret açıklaması! Sınır kapıları da açılacak mı?

Başbakan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Azerbaycan hattının ardından şimdi de Gürcistan üzerinden Türkiye ile kurulan demir yolu bağlantısının Ermenistan’ın ihracat ve ithalat süreçlerine resmen entegre edildiğini bildirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN'A TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Paşinyan duyurdu: Ermenistan–Türkiye demir yolu koridoru devrede! - Resim : 3

Nikol Paşinyan açıklamasında, söz konusu gelişmenin ülke ekonomisi açısından stratejik bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Yeni ulaşım koridorunun, Ermenistan’ın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracağını ve ticaret hacmini artıracağını ifade etti.

Açıklamasında komşu ülkelerle yürütülen iş birliğine de dikkat çeken Paşinyan, Türkiye ve Gürcistan’daki muhataplarına yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

KAFKASYA'DA TİCARİ ENTEGRASYON GÜÇLENİYOR

Başbakanın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Azerbaycan hattının ardından, Gürcistan üzerinden Türkiye ile demir yolu bağlantısının artık Ermenistan’ın dış ticareti için açık hale gelmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu adım, ekonomik yaşamımız açısından kritik öneme sahiptir. Sürece katkı sunan tüm ortaklarımıza teşekkür ederim.”

Yeni hattın, Kafkasya bölgesinde ticari entegrasyonu güçlendirmesi ve lojistik akışları çeşitlendirmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme, bölgedeki ulaşım koridorlarının yeniden şekillenmesinde önemli bir stratejik adım olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Ermenistan Türkiye Ticaret
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro