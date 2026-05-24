Paşinyan duyurdu: Ermenistan–Türkiye demir yolu koridoru devrede!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin dış ticaretinde uzun süredir beklenen bir gelişmenin hayata geçtiğini duyurarak bölgesel ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını açıkladı.

Başbakan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Azerbaycan hattının ardından şimdi de Gürcistan üzerinden Türkiye ile kurulan demir yolu bağlantısının Ermenistan’ın ihracat ve ithalat süreçlerine resmen entegre edildiğini bildirdi.

TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN'A TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Nikol Paşinyan açıklamasında, söz konusu gelişmenin ülke ekonomisi açısından stratejik bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Yeni ulaşım koridorunun, Ermenistan’ın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracağını ve ticaret hacmini artıracağını ifade etti.

Açıklamasında komşu ülkelerle yürütülen iş birliğine de dikkat çeken Paşinyan, Türkiye ve Gürcistan’daki muhataplarına yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

KAFKASYA'DA TİCARİ ENTEGRASYON GÜÇLENİYOR

Başbakanın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Azerbaycan hattının ardından, Gürcistan üzerinden Türkiye ile demir yolu bağlantısının artık Ermenistan’ın dış ticareti için açık hale gelmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu adım, ekonomik yaşamımız açısından kritik öneme sahiptir. Sürece katkı sunan tüm ortaklarımıza teşekkür ederim.”

Yeni hattın, Kafkasya bölgesinde ticari entegrasyonu güçlendirmesi ve lojistik akışları çeşitlendirmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme, bölgedeki ulaşım koridorlarının yeniden şekillenmesinde önemli bir stratejik adım olarak öne çıkıyor.