Paris-Tahran arasında gerilim: 2 diplomat alıkonuldu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Tahran Büyükelçiliği'nde çalışan iki personelin İran makamlarınca gözaltına alındığını duyurdu. Barrot, diplomatik personelin "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" ve "sebepsiz yere" alıkonulduğunu ifade etti.

TAHRAN'DA DİPLOMATİK KRİZ

Fransız Bakan, personellerin saatlerce süren sorgulamaların ardından büyükelçiliğe geri döndüğünü belirtti. Yaşananları "son derece ciddi bir yıldırma" eylemi olarak değerlendiren Barrot, bu "şok edici saldırının" Fransız diplomatları hedef aldığını vurguladı.

FRANSA'DAN SERT TEPKİ

Barrot, söz konusu eylemin, İranlı sanatçı ve bilim insanlarını destekleyen sivil toplum programlarına verdikleri destek nedeniyle gerçekleştiğini ileri sürdü. Fransa Dışişleri Bakanı, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştüğünü ve büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine ilettiğini açıkladı.