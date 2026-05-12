Pandemi paranoyası kabusa dönüştü! 3 çocuk yıllarca eve kilitlendi

İspanya’nın Oviedo kentinde 54 yaşındaki Christian Steffen ile 49 yaşındaki Melissa Ann Steffen çiftinin Covid-19 pandemisinden duydukları korku nedeniyle biri 10 yaşında, ikisi 8 yaşındaki ikiz üç çocuklarını Aralık 2021’den itibaren eve kapattıkları ve insanlık dışı şartlarda yaşattıkları ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Nisan 2025’te gelen bir komşu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarda, evde çocukların bulunduğu ancak uzun süredir okula gitmedikleri belirtildi. İlk etapta dikkat çekmeyen aile, polislerin yaptığı takip sonucu şüphe uyandırdı. Yetkililer, babanın yalnızca posta almak ve market siparişlerini teslim almak için kısa süreliğine dışarı çıktığını belirledi.

Komşular ise aileyi Aralık 2021’den beri neredeyse hiç dışarıda görmediklerini söyledi.

BEZ BAĞLAYIP BEŞİKTE UYUTMUŞLAR

Eve giren polis ekipleri, içeride “dehşet verici” manzarayla karşılaştı. İspanyol basınına göre ev çöp torbalarıyla doluydu. Çocukların televizyonu, elektronik cihazı ya da yeterli oyuncağı olmadığı; hatta ayaklarına uygun ayakkabılarının bile bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer, çocukların sağlık sorunları ve motor beceri problemleri yaşadığını, yaşlarına rağmen bez kullandıklarını ve beşikte uyuduklarını aktardı.

"GÖNÜLLÜ İZOLASYON" AÇIKLAMASI

Polis kaynaklarının anlattığına göre çocukların dışarı çıkarıldıkları andaki davranışları ekipleri bile derinden etkiledi. Çocukların çimlere dokundukları, derin derin nefes aldıkları ve gördükleri bir salyangoz karşısında büyük şaşkınlık yaşadıkları ifade edildi.

Savunmalarında çocukları zorla hapsetmediklerini öne süren çift, Covid-19’a yakalandıktan sonra büyük korku yaşadıklarını ve “gönüllü izolasyon” uyguladıklarını savundu. Ancak mahkeme bu savunmayı yeterli bulmadı.

Asturias Bölge Mahkemesi, çifti “sürekli psikolojik şiddet içeren aile içi şiddet” suçundan 2 yıl 4 ay, “çocuk ihmali” suçundan ise 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Çift, “yasadışı alıkoyma” suçlamasından ise beraat etti.

EBEVEYNLİK HAKLARI ALINDI

Mahkeme ayrıca anne ve babanın 3 yıl 4 ay boyunca çocukları üzerindeki ebeveyn haklarını kullanmasını yasakladı. Çiftin çocuklarla iletişim kurması da engellendi. Bunun yanı sıra her bir çocuğa 30 bin euro tazminat ödenmesine hükmedildi.

Kurtarıldıktan sonra devlet korumasına alınan çocukların psikolojik tedavi gördüğü ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği öğrenildi.