Pakistan’dan peş peşe İran temasları! Arabuluculuk diplomasisi hız kazandı

İran ile Pakistan arasında son günlerde yoğunlaşan diplomatik temaslara bir yenisi daha ekleniyor. İran resmi haber ajansı IRNA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir’in Tahran’a hareket etti.

Haberde, Munir’in İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik başlıkları, ikili ilişkiler ve devam eden diplomatik süreçleri ele almasının beklendiği ifade edildi. Ziyaretin zamanlaması ise bölgedeki gerilimin arttığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

DİPLOMATİK AÇIDAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Pakistan cephesinden İran’a yönelik diplomatik temaslar geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin Tahran ziyaretiyle başlamıştı. Nakvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Diplomatik kaynaklar, Nakvi’nin temaslarının ardından Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in de sürece dahil olabileceğini belirtmişti. Son gelişmeyle birlikte bu iddialar güç kazanırken, Tahran’da yapılacak görüşmelerin bölgesel diplomasi açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

İran ile Pakistan arasındaki üst düzey temasların özellikle güvenlik iş birliği, sınır hattındaki gelişmeler ve bölgesel kriz başlıkları çerçevesinde şekillendiği belirtildi. Gözler şimdi Tahran’da gerçekleşmesi beklenen kritik görüşmelere çevrildi.