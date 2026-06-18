Pakistan'dan Hindistan'a yeni hamle! Hava sahası yasağı uzatıldı

Pakistan ile Hindistan arasında aylardır devam eden gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Pakistan Havaalanları Yönetimi (PAA), Hindistan'a yönelik hava sahası kısıtlamalarının süresinin uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından gerçekleştirilen tüm ticari ve askeri uçuşlara 24 Temmuz tarihine kadar kapalı kalacak. Karar kapsamında yalnızca Hindistan merkezli hava yolu şirketleri değil, bu şirketler tarafından kiralanan uçaklar da Pakistan hava sahasını kullanamayacak.

MALİYET ARTIŞI YAŞANABİLİR

Böylece iki ülke arasındaki hava ulaşımında uygulanan kısıtlamalar bir süre daha devam edecek. Uzmanlar, kararın özellikle uzun mesafeli uçuşlarda rota değişikliklerine ve ek maliyetlere yol açabileceğine dikkat çekti.

KEŞMİR SALDIRISI SONRASI GERGİN İLİŞKİ

İki komşu ülke arasındaki ilişkiler, 22 Nisan 2025'te Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin Pahalgam kentinde düzenlenen terör saldırısının ardından ciddi şekilde gerilmişti. Turistleri hedef alan saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmiş, olayın ardından taraflar karşılıklı olarak çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Saldırının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki ticari faaliyetler büyük ölçüde askıya alınırken, hava sahalarının karşılıklı olarak kapatılması da iki ülke arasındaki diplomatik krizin en somut sonuçlarından biri olmuştu. Son kararla birlikte bölgedeki normalleşme beklentileri bir süre daha ertelenmiş oldu.