Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Özgür Özel'e bir destek de Avrupa Demokratları'ndan: Türkiye’nin demokratik ateşi sönmedi

Özgür Özel'e bir destek de Avrupa Demokratları'ndan: Türkiye’nin demokratik ateşi sönmedi

Avrupalı Demokratlar, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden alınması ve Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Özgür Özel'e bir destek de Avrupa Demokratları'ndan: Türkiye’nin demokratik ateşi sönmedi

Avrupa Demokrat Partisi (European Democrats) tarafından yapılan dikkat çekici paylaşımda, Türkiye’de muhalefete yönelik yargı süreçleri ve siyasi baskılar eleştiri konusu oldu. Paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın “Erdoğan’ın yargı üzerindeki etkisinin sonucu olarak görüldüğü” ifade edildi.

Sosyalist Enternasyonal Kılıçdaroğlu'nu tanımadı: Özgür Özel'le tam dayanışmayı açıkladıSosyalist Enternasyonal Kılıçdaroğlu'nu tanımadı: Özgür Özel'le tam dayanışmayı açıkladı

"TÜRKİYE'DE SEÇİM TEHLİKEDE"

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

“Dün, Türkiye’nin ana muhalefet partisinin lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın yargı üzerindeki hakimiyetiyle bağlantılı görülen bir kararla görevinden uzaklaştırıldıktan sonra Ankara’da yağmur altında Parlamento’ya yürüdü. The Guardian’ın uyardığı gibi, bir sonraki seçim sandık kurulmadan çok önce belirlenebilir. Özel’e yönelik yargı darbesinden Ekrem İmamoğlu’nun hapsedilmesine kadar Erdoğan demokratik seçimi boğuyor. Ancak Türkiye’nin demokratik ateşi henüz sönmedi.”

Paylaşımda ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da dikkat çekilerek Türkiye’de muhalefetin baskı altında olduğu savunuldu.

Avrupa kamuoyunda yankı uyandıran açıklamada, Türkiye’de yaklaşan seçim sürecinin adil ve demokratik koşullarda gerçekleşmesine ilişkin kaygıların arttığı vurgulandı. İngiliz gazetesi The Guardian’da yer alan değerlendirmeye atıf yapılan paylaşımda, seçimlerin “sandık kurulmadan önce şekillendirilebileceği” uyarısı öne çıkarıldı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
CHP Özgür Özel Mutlak butlan Ekrem İmamoğlu Seçim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro