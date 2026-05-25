Özgür Özel'e bir destek de Avrupa Demokratları'ndan: Türkiye’nin demokratik ateşi sönmedi

Avrupa Demokrat Partisi (European Democrats) tarafından yapılan dikkat çekici paylaşımda, Türkiye’de muhalefete yönelik yargı süreçleri ve siyasi baskılar eleştiri konusu oldu. Paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın “Erdoğan’ın yargı üzerindeki etkisinin sonucu olarak görüldüğü” ifade edildi.

"TÜRKİYE'DE SEÇİM TEHLİKEDE"

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dün, Türkiye’nin ana muhalefet partisinin lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın yargı üzerindeki hakimiyetiyle bağlantılı görülen bir kararla görevinden uzaklaştırıldıktan sonra Ankara’da yağmur altında Parlamento’ya yürüdü. The Guardian’ın uyardığı gibi, bir sonraki seçim sandık kurulmadan çok önce belirlenebilir. Özel’e yönelik yargı darbesinden Ekrem İmamoğlu’nun hapsedilmesine kadar Erdoğan demokratik seçimi boğuyor. Ancak Türkiye’nin demokratik ateşi henüz sönmedi.”

Paylaşımda ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da dikkat çekilerek Türkiye’de muhalefetin baskı altında olduğu savunuldu.

Avrupa kamuoyunda yankı uyandıran açıklamada, Türkiye’de yaklaşan seçim sürecinin adil ve demokratik koşullarda gerçekleşmesine ilişkin kaygıların arttığı vurgulandı. İngiliz gazetesi The Guardian’da yer alan değerlendirmeye atıf yapılan paylaşımda, seçimlerin “sandık kurulmadan önce şekillendirilebileceği” uyarısı öne çıkarıldı.