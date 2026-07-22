Ozempic ile Mounjaro mahkemelik oldu! Zayıflamak isteyen binlerce kişi kandırıldı mı?

Ozempic ve Wegovy'nin üreticisi Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, rakibi Mounjaro'nun üreticisi Eli Lilly'yi ABD'nin New Jersey eyaletindeki federal mahkemede dava etti. Şirket, Eli Lilly'nin GLP-1 sınıfındaki ilaçlarını tanıtan reklam kampanyalarında kasıtlı olarak eski klinik çalışmaları kullandığını, ürünlerinin etkinliğini abarttığını ve tüketicileri yanıltarak haksız rekabet yarattığını öne sürdü.

Novo Nordisk'in salı günü açtığı davada, Eli Lilly'nin eyalet ve federal düzeydeki "yanıltıcı reklam" ve "haksız rekabet" yasalarını ihlal ettiği savunuldu. Dava dilekçesinde Lilly'nin ülke genelinde yürüttüğü reklam kampanyalarının tüketicilerde kafa karışıklığı yarattığı belirtilirken, Novo Nordisk'in daha önce şirkete ihtarname göndererek reklamların geri çekilmesini talep ettiği, ancak bu talebin karşılanmaması üzerine yargı yoluna başvurulduğu ifade edildi.

"ÖZELLİKLE YANILTICI REKLAM" İDDİASI

Şirket, Eli Lilly'nin Zepbound reklamlarında Wegovy'nin artık kullanılmayan daha düşük dozunu esas alarak karşılaştırma yaptığını ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) mart ayında onay verdiği 7,2 miligramlık yeni Wegovy dozunu tüketicilerden gizlediğini iddia etti. Novo Nordisk, Zepbound ile Wegovy'nin en yüksek dozlarını doğrudan karşılaştıran herhangi bir klinik çalışma bulunmadığı için bu reklamların "özellikle yanıltıcı" olduğunu savundu.

Dava dosyasında Ozempic ile Mounjaro'yu karşılaştıran reklamlara da yer verildi. Novo Nordisk, Eli Lilly'nin bu kampanyada Mounjaro'nun yüksek dozunu Ozempic'in daha düşük dozu ile kıyasladığını, oysa Ozempic için de FDA onaylı daha yüksek doz seçeneği bulunduğunu belirterek bunun tüketicileri yanlış yönlendirdiğini ileri sürdü.

TEDBİR KARARI TALEP EDİLECEK

Forbes'ın her iki şirketten de konuya ilişkin yorum talep ettiği belirtilirken, Novo Nordisk mahkemeden Lilly'nin "yanıltıcı karşılaştırmalı reklamlarının" kalıcı olarak durdurulmasını ve kamuoyunu bilgilendirecek düzeltici reklam kampanyası yürütmesinin emredilmesini istedi. Şirket ayrıca, reklamların gönüllü olarak geri çekilmemesi halinde, yayınlarının geçici olarak durdurulmasını sağlayacak ihtiyati tedbir kararı talep edeceğini açıkladı.

Dava dilekçesine göre Eli Lilly'nin Zepbound reklam kampanyası, nisan ayı sonundan bu yana yaklaşık 700 milyon görüntülenmeye ulaştı. Novo Nordisk, bu kampanyanın ulaştığı geniş kitlenin kendisi açısından ciddi rekabet zararı oluşturduğunu ve "ürün üstünlüğüne ilişkin yanlış mesajların" giderek büyüyen bir potansiyel hasta kitlesine ulaştığını savundu.

"KLİNİK ÇALIŞMALARLA UYUMLU" SAVUNMASI

Novo Nordisk, mart ayında FDA tarafından onaylanan 7,2 miligramlık Wegovy dozuna ilişkin klinik çalışmanın, hastaların ortalama 47 pound (yaklaşık 21 kilogram) verdiğini, katılımcıların üçte birinin ise yaklaşık 62 pound (yaklaşık 28 kilogram) kilo kaybettiğini ortaya koyduğunu belirtti. Şirket, bu sonuçların Eli Lilly'nin Zepbound için yürüttüğü ve "metodolojik açıdan en güçlü" olarak nitelendirilen klinik çalışmayla klinik olarak uyumlu olduğunu ifade etti.

Novo Nordisk Hukuk Müşaviri John Kuckelman da CNBC'ye yaptığı açıklamada, Zepbound'un Wegovy'den daha etkili olduğu yönündeki reklamların, 7,2 miligramlık Wegovy dozu piyasaya çıkmadan önce doğru kabul edilebileceğini ancak yeni dozun onaylanmasının ardından bu iddianın artık gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dava dosyasında, Lilly'nin televizyon reklamlarında yeni Wegovy dozundan yalnızca küçük bir dipnotla bahsettiği, bu dipnotun ise "belirsiz, kafa karıştırıcı, neredeyse okunamayacak kadar küçük ve tamamen yetersiz" olduğu öne sürüldü.

MOUNJARO, OZEMPIC'İ GERİDE BIRAKTI

Novo Nordisk ile Eli Lilly son yıllarda hızla büyüyen GLP-1 pazarında liderlik mücadelesi veriyor. CNN'in şubat ayında yayımladığı habere göre Eli Lilly, reçete payında Novo Nordisk'i geride bırakmaya başladı. BMO analistleri de geçen yıl yayımladıkları değerlendirmede, Novo Nordisk'in semaglutid etken maddesiyle elde ettiği ilk hareket avantajının büyük ölçüde ortadan kalktığını, Lilly'nin tirzepatid içeren ilaçlarının ABD pazarında payını hızla artırmayı sürdüreceğini öngördü. CNBC'nin şubat ayındaki haberine göre Novo Nordisk, 2026 yılında satış ve kârında yüzde 5 ila 13 arasında düşüş beklerken, Eli Lilly aynı dönemde satışlarının yaklaşık yüzde 25 artacağını tahmin ediyor. Novo Nordisk ayrıca yılın başlarında, müşterileri yeniden kazanmak amacıyla amiral gemisi ilaçlarının fiyatlarını 2027 yılında düşüreceğini açıklamıştı.