Otomotiv devinin fabrikasında makineler sustu, içerisi koyunlarla dolduruldu

Polonya'nın Poznan kentinde bulunan Volkswagen fabrikası, yenilikçi bir çevre projesine imza attı. Fabrikaya ait 27 hektarlık devasa güneş enerjisi parkında, otların kontrolü için artık çim biçme makineleri kullanılmıyor. Şirket, bu görevi yerel çiftçi Justyna Nowak-Gajek tarafından yönetilen 100 koyundan oluşan bir sürüye devretti.

KABLOLAR VE PANELLER GÜVENDE

Toplam 31 bin güneş panelinin yer aldığı tesiste mekanik çim biçme makinelerinin kullanımı, metal yapılar ve elektrik kabloları nedeniyle büyük riskler oluşturuyordu. Quanta Energy şirketinin kurulumunu ve yönetimini üstlendiği bu alanda koyunların görevlendirilmesi, bakım kaynaklı emisyonları sıfırlarken operasyonel tehlikeleri de ortadan kaldırdı. Sürünün teknolojik ortama hızla uyum sağladığı, panellerin ise sıcak günlerde koyunlara gölge alanı sunarak hayvan refahını artırdığı gözlendi.

BİLİM İNSANLARI TAKİPTE

Proje sadece pratik bir temizlik yöntemi olmakla kalmıyor, aynı zamanda bilimsel bir araştırmaya da zemin hazırlıyor. Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi bünyesinde araştırmacı Joanna Składanowska-Baryza liderliğindeki bilimsel ekip, süreci yakından izliyor. U

zmanlar, doğal bitki yönetiminin böcekler ve diğer yerel hayvanlar için nasıl yeni yaşam alanları oluşturduğunu, toprak kalitesini ve mikroiklimi nasıl etkilediğini sürekli olarak inceliyor. Elde edilecek bilimsel veriler, tarım ile güneş enerjisi birlikteliğinin küresel ölçekte standartlaştırılması için temel bir baz oluşturacak.

FABRİKANIN ENERJİSİ BURADAN

Koyunların koruduğu bu dev tesis, 18,3 MW toplam kurulu gücüyle fabrikanın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Yüksek güneş radyasyonunun olduğu günlerde altyapı, e-Crafter gibi elektrikli ticari araçlar da üreten fabrikanın üretim süreçlerinin yüzde 100'ünü besleyebiliyor.

Tesis, Poznan fabrikasının toplam yıllık enerji tüketiminin ise yüzde 25'ini tek başına karşılıyor. Sonbahara kadar sürecek olan bu sezonluk girişim, sanayi ve doğanın uyum içinde çalışabileceğine dair bir kanıt olarak sunuluyor.