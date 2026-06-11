Otomotiv devi 1 milyon 49 bin 883 aracını geri çağırdı

Japon otomotiv devlerinden olan Honda, lastik tamir kitinde teknik bir sorun tespit etti ve ABD genelinde 1 milyon 49 bin 883 aracını geri çağırma kararı verdi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin yaptığı açıklamada, araçlardaki lastik sızdırmazlık tüplerinde tehlikeli seviyede basınç oluşabileceği belirtildi. Bu basınç, kapakların aniden fırlamasına neden olarak araç içindekiler için ciddi yaralanma riski oluşturabiliyor.

İŞTE ETKİLENECEK MODELLER

Geri çağırma kapsamında belirli Honda Accord Hybrid, CR-V Hybrid ve CR-V Fuel Cell EV modellerinin bulunduğu ifade edildi.

ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Söz konusu araçlarda yer alan tamir kitlerindeki nozul ve sızdırmazlık tüplerinin ücretsiz olarak yenileriyle değiştirileceği duyuruldu. Değişim işlemleri yetkili Honda servislerinde yapılacak ve araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacak.

TÜM MASRAFLARI ÜSTLENECEK

Honda, geri çağırma kapsamında gerçekleştirilecek değişim sürecinin tüm lojistik ve işçilik giderlerini karşılayacağını açıkladı. Yetkili bayilerin, etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek parça değişimlerini en kısa sürede başlatacağı bildirildi.

Yapılan mühendislik incelemelerinde ise sorunun, sızdırmazlık kimyasalının ambalaj yapısı ve oluşturduğu basınçtan kaynaklandığı, bunun da doğrudan güvenlik riski taşıdığı ifade edildi.