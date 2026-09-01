Oteldeki korkunç plan telefondan çıktı! 50 hamsterın öldürüldüğü anlar kaydedildi

Japonya’nın kuzeyindeki Iwate eyaletinde, bir lise çalışanının farklı tarihlerde yaklaşık 50 hamsterın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 36 yaşındaki şüpheli, mart ayında yaklaşık 30 hamsterın öldürülmesi suçlamasıyla 31 Ağustos’ta yeniden gözaltına alındı. Polis, soruşturmayı genişleterek şüphelinin daha önce ortaya çıkmayan başka hayvan ölümlerine karışıp karışmadığını araştırıyor.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Miyako kentindeki polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre şüpheli, mart ayının sonlarında yaklaşık 30 hamsterın öldürülmesinde 20 yaşındaki bir kadınla birlikte hareket etti. İkilinin, çiftlere yönelik kısa süreli konaklama hizmeti sunan bir otelde bulunduğu ve hayvanların burada öldürüldüğü iddia edildi.

Polis soruşturmasında şüphelinin cep telefonuna el konulması kritik bir delil oldu. Telefonda hamsterların öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ile şüpheli ve 20 yaşındaki kadın arasındaki yazışmalar bulundu. Mesajların, olayın önceden planlandığına işaret ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Hiroyuki Nasu, yazışmalardan birinde “Hamsterları nerede öldürüp eğleneceğiz?” ifadesinin yer aldığını aktardı. Yetkililer, olayın herhangi bir makul gerekçe olmaksızın gerçekleştirildiğini değerlendirdi.

İLK OLAY AYLAR ÖNCE YAŞANMIŞ

Ancak soruşturmanın geçmişi mart ayındaki olayla sınırlı değil. Şüpheli, şubat ayının ortalarında da yaklaşık 20 hamsterın öldürülmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alınmıştı.

Bu olayda da 19 yaşındaki başka bir kadınla birlikte hareket ettiği öne sürülen şüphelinin, hayvanların öldürülmesi sırasında yaşananları görüntülediği iddia edilmişti. Japon polisi, söz konusu vakayla ilgili olarak şüpheli ile 19 yaşındaki kadını temmuz ayında gözaltına aldı. Şüpheli daha sonra hayvan koruma yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlandı.

Yerel basına göre şüpheli, Iwate'deki Miyako Su Ürünleri Lisesi'nde görev yapıyordu ve okulun eğitim gemisinde öğrenci ve personel için yemek hizmetinde çalışıyordu. Hakkındaki soruşturmanın, bir üçüncü kişinin “hayvanlara yönelik kötü muamelenin tekrarlandığı” yönündeki ihbarı üzerine başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Şüphelinin farklı tarihlerde iki ayrı kadınla benzer olaylara karıştığının ortaya çıkması üzerine polis soruşturmayı genişletti. Yetkililer, şüphelinin daha önce başka hayvanların öldürülmesi veya kötü muameleye maruz bırakılması olaylarında rol alıp almadığını belirlemeye çalışıyor.

Polis ayrıca olaylarda adı geçen 19 ve 20 yaşındaki iki kadının da gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmaları ise yetkililer tarafından açıklanmadı.

Japon polisi, özellikle cep telefonunda bulunan görüntüler, mesajlaşmalar ve diğer dijital kayıtları inceleyerek olayların kapsamını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte öldürülen hayvanların sayısının ve şüphelinin olası diğer bağlantılarının netleşmesi bekleniyor.