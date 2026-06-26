Otel odasında kan donduran ölüm! Eski eş cinayet şüphesiyle mahkemeye çıktı

Myanmar’da mayıs ayında bir otel odasında ölü bulunan ABD’li diplomat Daniel Riva’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Riva’nın çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği olayın ardından, eski eşi Pavinee Supasirivisan salı günü ilk kez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yetkililer, Tayland doğumlu Supasirivisan’a cinayet şüphesiyle suçlama yöneltildiğini açıkladı. Çiftin 2018 yılında evlendiği, ancak boşanma sürecine ne zaman girdiklerinin ve olayın olası motivasyonunun ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ Mİ VAR?

Cinayetin işlendiği otelin, diplomatlar, iş insanları ve yabancı ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edilen bir konaklama noktası olduğu ifade edildi. Olayın bu yönü, güvenlik zafiyeti tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Myanmar yasalarına göre yabancı uyruklular hakkında yürütülen ceza süreçleri önce göçmenlik ihlali kapsamında ele alındığı için Supasirivisan’ın ilk duruşması da bu çerçevede gerçekleşti. Duruşmada göçmenlik biriminden üç tanık ifade verdi. Sanığın iki avukat tarafından temsil edildiği belirtilirken suçlamalara nasıl yanıt verdiği kamuoyuna açıklanmadı.

Göçmenlik ihlali suçlamasının ülkede altı ay ile beş yıl arasında değişen hapis cezası öngördüğü aktarıldı. Cinayet dosyasının ise bu sürecin ardından ele alınması bekleniyor.

DURUŞMA KAPALI YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan Myanmar’daki mevcut siyasi durum nedeniyle dava süreci büyük ölçüde kapalı yürütülüyor. 2021’de ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan iç çatışmalar ve kısıtlı basın özgürlüğü nedeniyle gazetecilerin duruşmaları takip etmesine izin verilmedi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, şüpheliye konsolosluk desteği sağlandığını doğrularken, olayın detaylarına ilişkin yeni bilgi paylaşmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise diplomat Daniel Riva’nın ölümünü resmen teyit etmekle yetindi.