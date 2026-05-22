Ortadoğu'da yeniden savaş alarmı: İran'dan kritik müzakere açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, katıldığı bir televizyon programında ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekayi, müzakere sürecinin devam ettiğini ancak kesin bir sonuca ulaşmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

MÜZAKERELERDE DERİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Bekayi, İran ile ABD arasında derin görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç ziyaret, birkaç hafta veya birkaç ay içinde yapılan müzakerelerle kesin bir sonuca ulaşacağımız söylenemez.”

Diplomasinin zaman aldığını ve ilerletilmesi için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bekayi, müzakerelerin şu anki odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğunu hatırlattı.

NÜKLEER MESELELER ŞU AŞAMADA ELE ALINMIYOR

Bekayi, Lübnan dahil bölgedeki tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Hürmüz Boğazı ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının halen görüşülmekte olduğunu söyledi. Nükleer meselelerin ise şu aşamada müzakere gündeminde olmadığını belirtti.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM KONUSUNDA UYARI

Bekayi, müzakerelerde zenginleştirilmiş uranyum konusuna girmenin tarafları bir sonuca götürmeyeceğini söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bunun nedeni gayet açık. Bu yoldan daha önce geçtik ve görüş ayrılıkları o denli büyüktü ki, bir anlaşmaya ulaşamadık. Karşı taraf mantıksız talepleri nedeniyle, nihayetinde müzakere masasının dağılmasına yol açtı ve İran’a saldırılar düzenledi.”

ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ

Bekayi, ABD'nin aşırı taleplerde bulunduğunu ve bu talepleri dile getirmek için her fırsatı kullandıklarını da sözlerine ekledi.

(AA)