Orta Asya'da ezber bozan keşif: 14 asırlık yeni bir balbal bulundu

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Juu-Ku Vadisi'nde yürütülen uluslararası saha araştırmasında, dokuz antik taş çitten oluşan kompleksin hemen yanında Türk dönemine ait daha önce bilinmeyen bir taş heykel keşfedildi. Doğal ortamından koparılmayan anıt, Türklerin ata kültü ve anma geleneklerine dair ezberleri bozdu.

Uluslararası arkeoloji ekibi, Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesindeki Juu-Ku Nehri vadisinde heyecan yaratan bir bulguya ulaştı. Altay Devlet Üniversitesi, J. Balasagyn Kırgız Milli Üniversitesi ve Kırgız-Türk Manas Üniversitesi araştırmacılarının ortak yürüttüğü çalışmada, Türk dönemine ait yeni bir taş heykel gün yüzüne çıkarıldı.

DOKUZ TAŞ ÇİTİN YANINDA TESPİT EDİLDİ

Uzmanlar, balbal olarak da bilinen anıtı dokuz antik taş çevreleme kompleksinin bitişiğinde belgeledi. İç Asya'daki benzer ritüel alanlarının 6. yüzyılın ikinci yarısı ile 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlendiği biliniyor.

Geleneksel kazıların aksine eser yerinden kaldırılmadı. Araştırmacılar, fotogrametri yöntemiyle farklı açılardan fotoğraflar çekerek anıtın 3 boyutlu dijital modelini çıkardı. Heykelin izole edilmeden doğrudan çevresiyle birlikte incelenmesi, Türk anma peyzajının deşifre edilmesine büyük katkı sağladı.

BURANA VE MÜZELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Saha seferi sadece Juu-Ku Vadisi ile sınırlı kalmadı. Ekip, Burana Kulesi Arkeoloji ve Mimarlık Müzesi Kompleksi'nde bulunan 80'den fazla taş heykeli tarayarak dijital ortama aktardı.

Ayrıca Kırgızistan Ulusal Tarih Müzesi koleksiyonundaki 2 adet heykelin 3 boyutlu rekonstrüksiyonu tamamlandı. Veriler, "Büyük Altay — Türklerin Anavatanı" sanal müze veri tabanına eklendi.

"ORGOCOR MÜZESİ'NE TAŞINABİLİR"

Altay Devlet Üniversitesi'nden Prof. Aleksey Tişkin, keşfin Türk arkeolojisi açısından son derece nadir bir kazanım olduğunu vurguladı.

Eserin açık arazide zarar görmemesi gerektiğini savunan Prof. Aleksey Tişkin, uzun vadeli koruma için anıtın bulunduğu bağlam bilgileriyle birlikte yakındaki Orgocor Müzesi'ne taşınabileceğini önerdi. Saha kayıtları bilimsel makalelerle literatüre kazandırılacak.