Orman yangınlarının arkasından çıkan akılalmaz vahşet! Kedileri kundaklama aracı yapmışlar

Güney İtalya'nın Calabria bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kamuoyunu sarsan bulgular ortaya çıktı. Yangınların çıkış nedenini araştıran ekipler, kuyruklarına yanıcı madde emdirilmiş bezler bağlanmış kediler tespit etti. Yetkililer, bunun yangınların hızla yayılması için uygulanmış planlı bir kundaklama yöntemi olabileceğini değerlendiriyor.

KUNDAKLAMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Calabria Sivil Savunma Ajansı yetkilisi Domenico Costarella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişilerin bu hayvanları açık arazilere bıraktığını belirterek, korku içinde kaçışan kedilerin farklı noktalarda alevlerin yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Costarella, olay yerinde yalnızca yanıcı bezlerin değil, gecikmeli ateşleme amacıyla hazırlanmış mumlar ve benzeri düzeneklerin de bulunduğunu açıkladı. Bu materyallerin yangınların doğal nedenlerle değil, bilinçli şekilde çıkarılmış olabileceğine dair güçlü deliller arasında yer aldığı belirtildi.

HAYVAN DERNEKLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından harekete geçen İtalyan Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği (AIDAA), failler hakkında resmi suç duyurusunda bulundu. SkyTG24'ün haberine göre dernek, kundaklamadan sorumlu kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesini sağlayacak bilgi paylaşanlara 1.000 avro (yaklaşık 54 bin TL) ödül verileceğini açıkladı.

BENZER İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Yetkililer, kedilerin yangın çıkarmak amacıyla kullanıldığı iddialarının bölgede ilk kez gündeme gelmediğine dikkat çekti. 2016 yılında Sicilya'da bir milli parkta çıkan büyük orman yangınlarının arkasında organize suç örgütlerinin bulunduğu ve benzer yöntemlerin kullanıldığı öne sürülmüştü.

2017 yılında ise Napoli yakınlarındaki Vezüv Yanardağı çevresinde çıkan yangınlar sırasında da benzer sabotaj iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uzmanlar, özellikle İtalya'nın güneyinde faaliyet gösteren mafya yapılanmalarının bazı bölgelerde arazi rantı elde etmek amacıyla kasıtlı yangınlar çıkarabildiğine dikkat çekti. Değerini kaybeden arazilerin daha düşük bedellerle satın alınabildiği, bu nedenle kundaklamanın ekonomik çıkar amacıyla kullanılabildiği ifade edildi. Mevcut soruşturmada da kundaklama ihtimali ve olası organize suç bağlantıları tüm yönleriyle araştırılıyor.