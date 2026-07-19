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Halk TV Dünya Orman yangınları ülkeyi esir aldı: 29 bin hektardan fazla alan küle döndü

Orman yangınları ülkeyi esir aldı: 29 bin hektardan fazla alan küle döndü

İspanya'da birçok noktada meydana gelen ve bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 29 bin hektardan fazla alanın küle döndüğü tespit edildi.

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Orman yangınları ülkeyi esir aldı: 29 bin hektardan fazla alan küle döndü

İspanya, ülkenin hem kuzeydoğusundaki Zaragoza'da hem de başkent Madrid yakınlarındaki Guadalajara'da meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Günlerdir devam eden yangınların on binlerce hektarlık alanın küle çevirdiği tespit edildi.

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ORMAN YANGINLARI İSPANYA'YI ESİR ALDI

İspanya basını, "bu yılın en büyük orman yangını" olarak nitelendirilen Zaragoza'ya bağlı Cinco Villas bölgesindeki yangının henüz kontrol altına alınamadığını, bölgede 16 bin hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Yangınla mücadelede yüzlerce itfaiyeci, askeri birlikler ve hava araçlarının görev yaptığı, binlerce kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

Başkent Madrid'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Guadalajara iline bağlı La Mierla'da 16 Temmuz'dan bu yana devam eden yangında ise 13 bin hektardan fazla alanın kül olduğu ifade edildi.

YANGINLAR SÜRERKEN SICAK HAVA DALGASI DA YOLDA

İspanya'nın yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilirken, hava sıcaklığının yer yer 45 dereceye kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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