Orijinali yetmedi: Bir Nil Nehri daha yaptılar!

Mısır, Batı Çölü'nde yaklaşık 170 kilometre uzunluğundaki yapay kanal sistemiyle suyu kurak bölgelere taşıyan "Yeni Delta Projesi"ni hizmete açtı. "Yeni Nil" olarak da anılan proje, yaklaşık 9 bin kilometrekarelik çöl arazisini tarıma kazandırmayı hedeflerken, uzmanlar projenin uzun vadeli su kaynakları konusunda uyarılarda bulunuyor.

170 KİLOMETRELİK YAPAY KANAL ÇÖLE SU TAŞIYOR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından 17 Mayıs 2026'da açılışı yapılan Yeni Delta Projesi, yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Projenin merkezinde yer alan yaklaşık 170 kilometrelik El-Hammam Kanalı, suyu Batı Çölü'ndeki yeni tarım alanlarına ulaştırıyor.

Hükümet, proje kapsamında yaklaşık 2,2 milyon feddanlık, yani yaklaşık 9 bin kilometrekarelik çöl arazisini tarıma açmayı ve ülkenin ekilebilir arazi miktarını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.

SULAR DEV POMPA İSTASYONLARIYLA YÜKSEK RAKIMLARA TAŞINIYOR

Projede suyun deniz seviyesinden çöl platosuna ulaştırılması için 13 ana pompa istasyonundan oluşan bir sistem kullanılıyor. Bu istasyonlar, suyu yaklaşık 100 metre yükseğe çıkararak kanal boyunca ilerlemesini sağlıyor.

Buharlaşmayı azaltmak amacıyla güzergahın bazı bölümlerinde dev yer altı boru hatları tercih edilirken, sistemin en önemli parçalarından biri de El-Hammam Su Arıtma Tesisi oldu.

Yaklaşık günlük 7,5 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip tesisin dünyanın en büyük su arıtma tesislerinden biri olduğu belirtiliyor. Arıtılan su, yeni tarım alanlarının sulanmasında kullanılıyor.

SU KAYNAĞI ENDİŞELERİ GÜNDEMDE

Projeye ilişkin en önemli tartışma ise su kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerine yoğunlaşıyor.

Yeni Delta Projesi'nde kullanılan suyun önemli bir bölümü Nil Nehri'nden değil, tarımsal drenaj sularının arıtılması ve çöl altındaki derin yeraltı akiferlerinden sağlanıyor.

Uzmanlar, binlerce yıl önce oluşan ve kendini yenileme kapasitesi son derece sınırlı olan fosil akiferlerden çekilen suyun uzun vadede tükenme riski taşıdığına dikkat çekiyor. Bu nedenle projenin gelecek yıllardaki başarısının, sürdürülebilir su kaynaklarının güvence altına alınmasına bağlı olduğu değerlendiriliyor.

Mısır, su ihtiyacının yaklaşık yüzde 97'sini Nil Nehri'nden karşılıyor. Nüfusun son yıllarda 120 milyonun üzerine çıkması ve ülkenin dünyanın en büyük buğday ithalatçıları arasında yer alması da çölü tarıma kazandırma hedefini stratejik bir öncelik haline getirdi.

GEÇMİŞ PROJELER HATIRLATILIYOR

Uzmanlar, 1990'larda büyük umutlarla başlatılan ancak hedeflenen başarıya ulaşamayan Toshka Projesi'ni hatırlatarak Yeni Delta Projesi'nin benzer risklerle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

Yetkililer, projenin uzun vadede hem gıda güvenliğini güçlendirmesini hem de ülkenin su yönetiminde yeni bir dönemin kapısını aralamasını hedefliyor. Ancak uzmanlara göre bu hedeflerin gerçekleşmesi, kullanılacak su kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetilmesine bağlı olacak.