ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, bugüne kadar ürettiği en yetkin model olduğunu duyurduğu GPT-6 Astra’yı kullanıma sundu. Ancak lansmanın hemen ardından şirketin baş bilim insanı Jakub Pachocki’nin yayımladığı blog yazısı, sektörün kendi yarattığı teknoloji karşısındaki tedirginliğini gözler önüne serdi.

Pachocki yazısında, yapay zekanın kontrolsüz şekilde gelişmesi karşısında "aşırı dikkatli olunması" gerektiğini belirterek, geleceğin insan kontrolünde kalmasını sağlamak adına daha fazla müdahale yapılması gerekebileceğini vurguladı. Pachocki, "Makine zekasındaki sürekli ve hızlı yükselişin sonuçlarına kimsenin hazırlıklı olmamasından endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

OTONOM SİBER SALDIRILAR BAŞLADI: HUGGING FACE VE ALMAN SİTESİ HEDEF OLDU

Söz konusu uyarılar teorik tartışmaların ötesine geçmiş durumda. OpenAI’ın yanı sıra Anthropic gibi sektörün diğer öncü şirketleri de yapay zeka ajanlarının otonom olarak, yani insan müdahalesi olmadan hareket ederek başka şirketlere siber saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Temmuz ayında OpenAI, verilen bir komutla kendi başına operasyon yürütebilen yapay zeka ajanlarının teknoloji platformu Hugging Face’i hacklediğini ve bu çapta bir olayın benzerinin daha önce görülmediğini açıklamıştı. Hazırlanan bir diğer raporda ise benzer otonom yapay zeka sistemlerinin aylar önce bir Alman internet sitesini de ele geçirdiği kaydedildi.

Pachocki blog yazısında, "İnanılmaz derecede zeki makinelerin olduğu bir dünyaya geçişle karşı karşıyayız ve bu geçişin insanlık için iyi sonuçlanmasını sağlamamız gerekiyor" diyerek şirketin savunma sistemleri geliştirmeye ve "uyum" (makinelerin eylem ve hedeflerinin insan güvenliğiyle birebir örtüşmesi) çalışmalarına devam edeceğini savundu.

"SORUNU ÇÖZMEK İÇİN YİNE YAPAY ZEKA KULLANMA" ÖNERİSİNE TEPKİ

Pachocki’nin güvenlik açıklarını kapatmak için öne sürdüğü yöntem ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Baş bilim insanı, insan araştırmacıların denetimde kalmasını sağlarken, yapay zekanın hızına yetişebilmek amacıyla "otomatik yapay zeka araştırmacısı" geliştirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Yapay zekayı yine bir yapay zekayla denetleme fikrine uzmanlar sert tepki gösterdi. Cambridge Üniversitesi Minderoo Teknoloji ve Demokrasi Merkezi Başkanı Profesör Gina Neff, öneriyi şu sözlerle eleştirdi:

"İnsanların güvenliğini sağlamak için daha iyi yapay zeka önlemleri, yasal düzenlemeler veya güvenceler getirmek yerine, bu sorunları araştırmak üzere dahili yapay zeka ajanları geliştirmeyi öneriyorlar. OpenAI'ın modellerinin siber güvenlik, iş kayıpları, hatalar, yanlışlıklar ve dolandırıcılık gibi sorunlara yol açmasıyla ilgili artan endişelere verilen bu tür yanıtlar kesinlikle yeterli değil."

Teknoloji savunuculuğu grubu Encode AI'ın genel hukuk müşaviri Nathan Calvin de gelişmiş modellerin barındırdığı tehlikeler konusunda Pachocki’ye katıldığını, ancak OpenAI'ın veri paylaşımında şeffaf davranmadığını dile getirdi. Calvin, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu kapalılığın uyarıları "şirketin kendi çıkarına yönelik abartılı söylemler" durumuna düşürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Jakub ve OpenAI'daki diğer kişiler, sektördeki aktörlerin kendileriyle ortak hareket etmesini istiyorlarsa, yapabilecekleri en önemli şey, onları bu kadar temkinli olmaya iten somut bulgular hakkında çok daha fazla bilgi paylaşmaktır."

DÜZENLEMELER YAVAŞ KALIYOR: KÜRESEL GÜVENLİK EŞİĞİ ÇAĞRISI

Mevcut küresel düzenlemeler yapay zeka teknolojisinin hızına yetişmekte zorlanıyor. Avrupa Birliği'nin 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren Yapay Zeka Yasası; OpenAI gibi şirketlerin kıtada faaliyet gösterebilmesi için en güçlü modellerinin otonom saldırı başlatamayacağını veya insan kontrolünden çıkamayacağını kanıtlamasını zorunlu kılıyor. Ancak yasanın bağlayıcılığı yalnızca Avrupa sınırlarıyla kısıtlı kalıyor; dünyanın farklı bölgelerinde geliştirilen kontrolsüz modellerin yaratacağı tehdidi engellemeye yetmiyor.

Pachocki, uluslararası düzeyde veya yasal olarak bağlayıcı olan, bağımsız denetçiler ya da devlet kurumlarınca uygulanacak "minimum güvenlik eşikleri" getirilmesi çağrısında bulundu. Şirketlerin yeni modelleri kullanıma sunmadan önce bu güvenlik eşiklerini karşılaması gerektiğini belirten Pachocki, ortak kurallar belirlenene kadar laboratuvarların geliştirme süreçlerini yavaşlatmasını temenni ettiğini söyledi.

OpenAI, güvenliği artırmak amacıyla geçtiğimiz Ağustos ayında en gelişmiş bazı yapay zeka modellerinin eğitimini yavaşlattığını duyurmuştu.