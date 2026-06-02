Halk TV Dünya OnlyFans skandalı ortaya çıktı! Genç kadınları kıskaca alan gizli sistem çökertildi

Çekya’da polis, genç kadınların dijital platformlarda içerik üretmeye zorlandığı iddiasıyla insan kaçakçılığı ve baskı ağına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Psikolojik baskıyla yürütülen ağ, milyonlarca dolarlık gelir elde etti.

Çekya polisi, genç kadınları dijital içerik üretimine yönlendirerek sömürdüğü iddia edilen organize bir yapıya yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında dört kişi ile kimliği açıklanmayan bir şirket hakkında insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Yetkililerin açıklamasına göre ağ, çoğu 18 yaşının hemen üzerinde olan çok sayıda genç kadını hedef aldı. Bu kişilerin sosyal, ekonomik ya da psikolojik kırılganlıklarının istismar edildiği, süreç içinde ise kontrol mekanizmaları oluşturularak yetişkin içerik üretiminin tamamen denetim altına alındığı öne sürüldü.

ÖZEL PAYLAŞIMLARA ZORLANDILAR

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre kadınlar, başlangıçta sosyal medya hesaplarını büyütme ve gelir elde etme vaadiyle ikna edildi. Ancak zamanla içeriklerin niteliğinin değiştiği, daha özel ve açık paylaşımlara zorlandıkları ve bazı durumlarda hesaplarına erişimlerinin kısıtlandığı belirtildi.

Polis, bazı mağdurların adına oluşturulan profiller üzerinde tam kontrol sahibi olmadığını, içeriklerin ise onların bilgisi dışında yönetildiğini aktardı. Ayrıca baskı yöntemleri arasında para cezaları, ödeme engelleri ve psikolojik yönlendirmelerin de bulunduğu iddia edildi.

BİNLERCE DOLARLIK VURGUN

Yetkililer, şüpheli ağın bugüne kadar yaklaşık 3,6 milyon Çek kronu (yaklaşık 170 bin dolar) gelir elde ettiğini değerlendiriyor.

Dijital abonelik tabanlı içerik platformlarının dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte benzer istismar iddialarının da arttığına dikkat çekilirken, olayın uluslararası boyut kazanabileceği ifade edildi. Soruşturma devam ederken, yetkililer mağdurların tespiti ve dijital izlerin incelenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
