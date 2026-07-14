Ölümü soru işaretleri yaratmıştı! Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi atandı

ABD siyasetinde dikkat çeken bir görev değişimi yaşandı. Ani şekilde yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın boşalan Senato koltuğuna, Güney Carolina Valisi Henry McMaster tarafından kız kardeşi Darlene Graham Nordone atandı.

Güney Carolina'nın başkenti Columbia'da düzenlenen törende konuşan Vali McMaster, yapılan atamanın Lindsey Graham'ın görev süresini tamamlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Görevi kabul eden Darlene Graham Nordone ise kardeşinin bıraktığı siyasi mirası yaşatacağını belirterek, Başkan Donald Trump'a verdiği desteği sürdüreceğini ifade etti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMIŞTI

Lindsey Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, deneyimli senatörün kısa ve ani gelişen bir hastalık sonrasında hayatını kaybettiği bildirildi. Otopside elde edilen ilk bulgulara göre ölüm nedeninin, aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı gelişen aort diseksiyonu olduğu açıklandı.

İlk kez 2002 yılında ABD Senatosu'na seçilen Graham, yıllar içinde Cumhuriyetçi Parti'nin en etkili isimlerinden biri haline geldi. Trump'ın en yakın siyasi müttefikleri arasında gösterilen Graham, aynı zamanda Senato Bütçe Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyordu. Kasım ayında yapılacak seçimlerde beşinci dönem için yeniden aday olmaya hazırlanıyordu.

İSRAİL DESTEĞİYLE BİLİNİYORDU

Dış politikada özellikle İsrail'e verdiği güçlü destekle öne çıkan Graham, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki İsrail askeri operasyonlarını savunan açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi. Ukrayna'ya verilen desteğin de en güçlü savunucularından biri olan Cumhuriyetçi senatör, ölümünden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'i ziyaret etmişti.

"ŞİMDİ ÖLEMEM"

Axios'un aktardığına göre Graham, yaşamını yitirmeden yalnızca saatler önce Başkan Donald Trump ile bir araya gelerek Ukrayna savaşı, Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımlar ve İran'a yönelik ABD politikalarını değerlendirdi. Görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini söylemesine rağmen acil tıbbi yardım istemedi. Yakın çevresine ise, "Şimdi ölemem. Hâlâ Rusya'ya yaptırımlar uygulamam, İran meselesini halletmem ve İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirmem gerekiyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

SİYASİ MİRASINI DEVAM ETTİRECEK

Yapılan atamayla birlikte Darlene Graham Nordone, Lindsey Graham'ın görev süresinin kalan bölümünde Güney Carolina'yı ABD Senatosu'nda temsil edecek. Bu karar, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki mevcut çoğunluğunu korumasını sağlarken, Graham'ın uzun yıllara yayılan siyasi mirasının aile içinden bir isim tarafından devam ettirilmesi nedeniyle de Washington kulislerinde dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.