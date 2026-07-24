Ölümsüzlük peşindeki milyoner sınırı aştı: Bu sefer kendini bebek olarak klonladı

Günde 100’den fazla takviye alan 48 yaşındaki milyoner biyohacker Bryan Johnson, laboratuvarda kendini "yeni doğan" olarak klonladığını duyurdu.

48 yaşındaki teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, hücresel düzeyde yeni doğan klonunu ürettiğini ilan etti. Yaşlanmayı tersine çevirme hedefiyle kurduğu Blueprint projesine her yıl milyonlarca dolar harcayan milyoner biyohacker, bu yöntemle hastalığına çare aramayı planlıyor.

LABORATUVARDA ÜRETİLEN 'BEBEK BRYAN'

Kendi kan örneğindeki hücreleri iPSC teknolojisi kullanarak embriyonik kök hücre benzeri yapıya dönüştüren Bryan Johnson, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

I just cloned myself...as a newborn



With this clone, I can:



+ become my own blood boy

+ test therapies on the clone

+ grow organs for transplantation

+ develop new treatments

+ inject young cells



This baby-bryan lives in a petri dish for now.



This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026

Geliştirdiği hücresel yapıyı tanımlayan Bryan Johnson, "Kendimi yeni doğan bir bebek olarak klonladım. Bu bebek Bryan şimdilik bir petri kabında yaşıyor" dedi.

Yöntemin toplumda yaratacağı algıya değinen Bryan Johnson, "Bu durum bazı insanlara korkutucu ve distopik gelebilir. Ancak diğerleri bunu sağlığın kaçınılmaz geleceği olarak görecek" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIĞI İÇİN TEK ÇARE

Geniş bir sağlık takip ekibiyle çalışan Bryan Johnson, geçen ay bağışıklık sisteminin mide zarına saldırdığı otoinmün gastrit hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Hastalığın teşhisini bir fırsat şeklinde nitelendiren Bryan Johnson, "Bu teknoloji bize yaşlanmayı tersine çevirmek için bir yol sunuyor. Tedavisi olmayan bir hastalık teşhisi konmasının, uzun zamandır başıma gelen en iyi şeylerden biri olduğunu söylemiştim" dedi.

Elde ettiği hücrelerin potansiyeline dikkat çeken Bryan Johnson, "Bu klon sayesinde kendi kan bağışçım olabilirim, tedavileri klon üzerinde test edebilirim, nakil için organ yetiştirebilirim, yeni tedaviler geliştirebilirim ve genç hücreler enjekte edebilirim" sözleriyle hedeflerini sıraladı.

GÜNDE 100 HAP TÜKETİYOR

Gece 8 saatten fazla uyuyan, katı bir vegan diyet uygulayan ve günde 100'den fazla takviye hap alan biyohackerın temel ilkesi "Ölme" felsefesine dayanıyor. Milyoner biyohacker, daha önce de gençleşme amacıyla kendi oğlundan kan nakli yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

Çalışmada kullanılan ve 2012 Nobel Ödülü kazandıran hücre dönüştürme yöntemi, tıpta köklü bir geçmişe sahip bulunuyor. Deney adımı sosyal medyada sert eleştiriler alırken bir kullanıcı, "Bryan Johnson, ölümden marazi bir şekilde korkan bir adama çok fazla para verdiğinizde olan şeydir" değerlendirmesini yaptı.