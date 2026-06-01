Ölümcül hastalık yalanıyla yüzlerce kişiyi kandırdı! Bağış paralarıyla sırra kadem bastı

ABD’de uzun süredir firari durumda olan Vanessa O’Rourke’a ilişkin dosya yeniden açıldı. Pensilvanya’da yaşayan ve bir dönem Temple Üniversitesi’nde beyin cerrahisi eğitimi aldığı belirtilen O’Rourke’un, 2015 yılında kendisine agresif seyirli bir beyin tümörü teşhisi konulduğunu ileri sürerek çevresinden yardım istediği iddia edildi.

Soruşturma kayıtlarına göre genç kadın, Glioblastoma teşhisi aldığını söyleyerek deneysel tedavi için Avustralya’ya gitmesi gerektiğini anlattı. Bu açıklama üzerine ailesi, arkadaşları ve sosyal çevresi harekete geçti. İnternet üzerinden başlatılan kampanyalar ve yerel etkinliklerle 140’tan fazla kişiden toplamda yaklaşık 11 bin dolar (yaklaşık 505 bin TL) bağış toplandı.

BAĞIŞ PARALARIYLA TATİL YAPTI

Ancak FBI’ın yürüttüğü incelemelerde, toplanan paraların amaç dışı kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldı. 2016 yılında Avustralya’ya giden O’Rourke’un burada herhangi bir tıbbi tedavi görmediği, aksine çeşitli eğlence ve tatil faaliyetlerine katıldığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre şüpheli, ABD’ye dönüşünün ardından da yardım kampanyalarını sürdürdü. Ailesini yeni bağış etkinlikleri organize etmeye ikna ettiği, hatta yerel bir restoranda ücretli bir yardım organizasyonu düzenlendiği belirtildi. Toplanan yeni fonların bir kısmının ise yeniden Avustralya’ya yapılan seyahatlerde kullanıldığı iddia edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın derinleşmesiyle birlikte savcılık, 2018 yılında O’Rourke hakkında 15 ayrı elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı. Ancak hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı.

Yetkililer, O’Rourke’un şu anda Avustralya’nın Queensland bölgesinde yaşıyor olabileceğini değerlendirirken, FBI dosyayı yeniden aktif hale getirerek arama çalışmalarını hızlandırdı. Savcılık ise olayın, insanların yardım etme duygusunun nasıl suistimal edilebileceğini gösteren çarpıcı bir örnek olduğunu vurguladı.